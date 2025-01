A festa da família Caldas está incompleta

O prefeito João Henrique Caldas (PL) tomou posse ontem na Câmara Municipal de Maceió para o seu segundo mandato consecutivo e sua mãe, médica Eudócia Caldas (PL), já está no exercício do mandato de senadora – na vaga de Rodrigo Cunha, vice-prefeito de JHC.

A festa da família Caldas, entretanto, ainda não está completa: a família ainda espera a nomeação da Procuradora de Justiça Marluce Caldas, do Ministério Púbçico Estadual de Alagoas e tia do prefeito, para uma das duas vagas disponíveis de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo que se comenta em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem compete fazer o ato de nomeação de ministros do STJ, só pretende fazer isso no início de fevereiro.