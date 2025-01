A reabilitação de Deshaun Watson sob ataque: ele ignorou os protocolos de recuperação?

Cleveland Browns zagueiro Deshaun Watson enfrentou um revés significativo depois de lesionar novamente o tendão de Aquiles, problema que pode comprometer seu futuro em campo. A equipe anunciou na sexta-feira que Watson relatou desconforto após torcer o tornozelo durante um incidente em Miami. Os resultados subsequentes da ressonância magnética confirmaram que ele rompeu o tendão de Aquiles pela segunda vezpoucos meses depois de passar por uma cirurgia para reparar a lesão inicial.

O tendão de Aquiles de Watson foi rompido pela primeira vez durante um jogo contra o Cincinnati Bengals, levando à cirurgia em 25 de outubro. No entanto, apenas 62 dias após a cirurgia, Watson foi visto em um vídeo do TikTok com sua namoradaaparentemente de férias. O que chamou a atenção de todos foi a condição de Watson no vídeo-ele não usava bota de caminhada nem muletas.

Isso levantou sobrancelhas entre fãs e especialistas médicos, já que tais precauções são normalmente essenciais durante o processo de recuperação. Um usuário de mídia social apontou: “A taxa de novas rupturas é muito baixa e tradicionalmente eles são colocados em uma bota de caminhada por 3 meses… seria muito difícil girar o tornozelo se você estivesse usando uma bota de caminhada.”

O vídeo gerou reação significativa, com críticos questionando se Watson levou sua reabilitação a sério. Outra postagem afirmou sem rodeios: “A decisão de Watson de postar um vídeo dele dançando nas férias sem a bota de caminhada após 3 meses de cirurgia está prestes a fazer com que ele perca US$ 172 milhões.” Os comentários refletem a crescente frustração com a aparente falta de cautela do quarterback durante a recuperação, o que agora pode ter consequências de longo prazo tanto para sua carreira quanto para o futuro dos Browns.

Watson enfrenta reação por aparentes lapsos na reabilitação

Isso marca a terceira temporada de Watson com os Browns, mas ele ainda não completou uma temporada completa devido a lesões e outros contratempos. Com esta última lesão e a subsequente cirurgia – a segunda no mesmo tendão de Aquiles em menos de três meses – seu status de jogador para a temporada de 2025 é altamente incerto. Os Browns, que possuem a segunda escolha no Draft de 2025 da NFL, agora podem ser forçados a explorar opções alternativas de quarterback para garantir seu futuro.

Do ponto de vista financeiro, há pelo menos algum alívio para Cleveland. A equipe havia segurado o contrato de Watson em caso de ausência prolongada por lesão ou suspensão. Como resultado, US$ 44,3 milhões do salário base de US$ 46 milhões de Watson para a próxima temporada são cobertos pelo seguroproporcionando alguma proteção em meio a esta situação desafiadora.