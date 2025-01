Acusado de estuprar sobrinha de 2 anos é preso no interior de Alagoas

Um homem de 29 anos foi preso, nesta quarta-feira (15), acusado de estuprar a própria sobrinha de dois anos de idade. O caso foi registrado no município de Santana do Ipanema, no Sertão alagoano.

O suspeito foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações, iniciadas em dezembro do ano passado, revelaram que o indivíduo cometeu o ato durante uma festa da família, em frente a residência da vítima. Em determinado momento, o homem teria pegado a menina e entrado na casa, levando-a para um cômodo afastado. Ele foi flagrado pela mãe da menina e fugiu do local, sendo capturado agora.

Após ser detido, o homem confessou o crime e alegou que estava embriagado. O homem agora está no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, onde aguarda audiência de custódia.

A delegada responsável pelo caso, Daniella Andrade, falou sobre o caso: