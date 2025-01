Administração Biden anuncia planos para remover Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo

Washington

A administração Biden anunciou na terça-feira que removerá Cuba da lista de patrocinadores estatais do terrorismo – uma medida tomada no crepúsculo da administração que provavelmente será revertida pela próxima equipa.

O presidente Joe Biden notificará o Congresso na terça-feira sobre a sua intenção de suspender a designação, disse um alto funcionário da administração, observando que uma “avaliação foi concluída e não temos informações que apoiem a designação de Cuba”.

O ex-secretário de Estado Mike Pompeo designou Cuba como Estado patrocinador do terrorismo em janeiro de 2021 – poucos dias antes de deixar o cargo – dizendo na época que Havana estava “fornecendo apoio a atos de terrorismo internacional ao conceder porto seguro a terroristas” após se recusar a extraditar líderes de uma organização guerrilheira colombiana que estavam em Havana para negociações de paz quando ocorreu um atentado mortal no país sul-americano. Pompeo acusou a nação de renegar os compromissos assumidos quando o presidente Barack Obama os retirou da lista de patrocinadores estatais do terrorismo em 2015.

Cuba foi uma das quatro nações designadas como patrocinadores estatais do terrorismo, juntamente com a Coreia do Norte, o Irão e a Síria.

Ao longo da administração Biden, as autoridades cubanas defenderam a remoção do seu país como Estado patrocinador do terrorismo, o que desencadeia sanções económicas rigorosas, além do embargo dos EUA há mais de seis décadas. Em Dezembro, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ao lado do ex-líder cubano Raúl Castro, liderou uma marcha de milhares de cubanos em frente à Embaixada dos EUA em Havana, apelando à retirada de Cuba da chamada lista de terroristas.

A decisão de terça-feira para suspender a designação foi parte de um anúncio multifacetado que também incluiu uma renúncia ao Título III da Lei Helms-Burton, também conhecida como Lei Libertad. A administração Trump em 2019 permitiu a implementação total desta parte da lei, que permitiu aos cidadãos dos EUA processar por danos sobre propriedades privadas apreendidas durante a revolução cubana. A medida de terça-feira mais uma vez impede os cidadãos dos EUA de fazê-lo.

Altos funcionários do governo também disseram que Biden estava rescindindo outro memorando da era Trump que estabelecia “a chamada lista restrita, que é uma lista de entidades que formam a base de certas entidades em Cuba que estão sujeitas a certas transações financeiras proibidas”.

“Ao mesmo tempo que estas medidas unilaterais que estão a ser tomadas pelos Estados Unidos, entendemos que a Igreja Católica está a avançar significativamente num acordo com Cuba para empreender um conjunto de ações que permitirão a libertação humanitária de um número significativo de presos políticos. em Cuba e aqueles que foram detidos injustamente”, disse um alto funcionário do governo.

Outro alto funcionário da administração disse esperar que as medidas “serão amplamente bem recebidas na região e fora dela”.

Este funcionário disse que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, “pediu diretamente ao presidente Biden para remover Cuba da lista” e que o governo colombiano enviou aos EUA uma nota diplomática descrevendo a ajuda de Cuba “para facilitar as negociações de paz e solicitou que Cuba fosse removida dos patrocinadores estatais”. de designação de terrorismo.”

“Outros aliados, incluindo a UE, Espanha, Canadá, Colômbia, Chile e muitos outros, pediram que Cuba fosse retirada da lista, e por isso consideramos este um momento oportuno para o fazer, dado o importante diálogo que está a decorrer. entre Cuba e a Igreja Católica em relação aos presos políticos”, explicaram.

Ainda assim, as mudanças provavelmente não durarão. O presidente eleito, Donald Trump, encheu a sua equipa com funcionários agressivos em relação a Cuba, incluindo o senador Marco Rubio, o seu escolhido para secretário de Estado. Rubio, filho de imigrantes cubanos, há muito apoia medidas punitivas contra o governo da ilha.

“Existe, nos termos dos procedimentos que regem, particularmente o estado patrocinador da designação de terrorismo, uma oportunidade para o Congresso rever isto”, disse o primeiro responsável.

“Com relação à próxima administração, certamente eles terão a oportunidade de rever esta posição também. No entanto, trabalharão com a mesma base de informação que a atual administração tem em termos de avaliar se Cuba cumpre os critérios para designação como Estado patrocinador do terrorismo”, afirmaram.

Questionado sobre a coordenação com a nova administração, o responsável disse que “as equipas de transição das respectivas administrações da administração Biden e da nova administração Trump têm estado em comunicação regular sobre uma série de questões, e nesta questão está entre as questões sobre as quais eles estive em comunicação.

A CNN entrou em contato com a Embaixada de Cuba em Washington, DC, e com o Ministério das Relações Exteriores de Cuba para comentar.