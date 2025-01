‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao BAFTA 2025, o ‘Oscar britânico’

‘Ainda Estou Aqui’ foi indicado ao BAFTA 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Não-inglesa. A produção original Globoplay concorre com “Tudo Que Imaginamos Como Luz”, “Emilia Pérez”, “Kneecap” e “A Semente do Fruto Sagrado”. O anúncio dos indicados aconteceu nesta quarta-feira (15) e cerimônia da premiação considerada o “Oscar Britânico” será realizada no dia 16 de fevereiro.

Em “Ainda estou aqui”, uma produção original do Globoplay dirigida por Walter Salles, Fernanda Torres revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens (interpretado por Selton Mello), seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil.

No começo de janeiro, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. A vitória é inédita para o país na categoria. A atriz concorria com Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).