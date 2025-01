Alagoana nota mil na redação do Enem revela sonho de cursar Medicina

A alagoana Marina Vieira Almeida Lima, de 17 anos, foi uma dos 12 candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tirou nota mil na redação, em todo o Brasil. A alagoana gravou um vídeo agradecendo o apoio, revelou uma rotina exaustiva para conseguir o feito e que tem o sonho de passar em Medicina.

A estudante relatou que ia ao colégio pela manhã e que à tarde estudava em um cursinho. Além dos dois horários ocupados, ao chegar em casa pela noite, ainda fazia atividades e complementava com questões.

Marina explicou que fez, pelo menos, uma redação por semana e contou como se aperfeiçoou na matéria. “Eu programava de a cada semana fazer pelo menos uma redação para entregar no plantão de correção para corrigir e eu analisar o que eu errei e o que preciso fazer para melhorar”, disse.

“Além de fazer isso, eu também analisava muito outros textos nota mil de anos anteriores, porque com essa análise você tem uma base de como o Enem corrige”, complementou.

A estudante falou ainda se sentir honrada de representar Alagoas e que espera inspirar outras estudantes do estado. Ela tem o sonho de cursar Medicina e se especializar em Psiquiatria, e mantém a expectativa alta de passar ainda nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Apenas 12 estudantes do País tiraram mil na redação. Os demais estudantes são do Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Apenas uma redação da rede pública tirou a nota 1000, no estado de Minas Gerais.

