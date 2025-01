Alagoas dá adeus a Benedito de Lira

Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e senador. Os números e a força de Benedito de Lira na política são tão grandes quanto o legado da vida pública e privada deixado por junqueirense conhecido pela energia, popularidade e simpatia. Alagoas e o cenário político nacional perderam, na manhã desta terça-feira, 14, Benedito de Lira, carinhosamente chamado por todos de “Biu”.

Ele enfrentava um tratamento oncológico. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, submeteu-se a um procedimento cirúrgico de emergência e estava internado no Hospital Arthur Ramos, na capital alagoana. Nesta terça-feira, o coração do eterno senador Biu parou de bater, deixando um legado de trabalho e de dedicação em favor do povo alagoano.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, tornou-se um dos maiores articuladores políticos alagoanos, promovendo um diálogo do estado com as grandes lideranças do cenário político nacional.

Biu de Lira galgou uma trajetória política das mais expressivas que iniciou em seu primeiro mandato de vereador em sua terra natal, Junqueiro, quando ainda era um jovem de 24 anos. Mas antes disso, ele se engajava na luta política se tornando a presidência da União dos Estudantes Técnicos de Alagoas, Maceió, nos idos de 1962. Em 1977 ele assumia outro importante cargo, o de presidente da União de Vereadores de Alagoas. Isso foi só o começo. Sempre um ótimo articulador, Biu de Lira começou a vida política na antiga Arena (1965-1979). Em seguida participou, ou na formação ou fortalecendo as hostes de várias e importantes legendas partidárias; PDS, PFL, PTB, PPB, PP e PP, onde construiu e fortaleceu o partido em Maceió.

VIDA POLÍTICA INTENSA

Sempre atuante, Benedito de Lira sempre se destacou por onde passou, seja nas casas legislativas estaduais ou federais ou no poder executivo. Foi Deputado Estadual por três mandatos consecutivos, iniciando sua carreira em 1982 pelo PDS, sendo reeleito em 1986 pelo PFL e novamente em 1990. Em 1994, foi eleito Deputado Federal, obtendo 34.217 votos, o que representou 6,98% dos votos do estado.

Retornou à Câmara dos Deputados em 2002, eleito pelo PTB, e foi reeleito em 2006, desta vez pelo PP. Em 2010, disputou uma vaga no Senado Federal, sendo o candidato mais votado, com 904.345 votos válidos, ou 35,94% dos votos.

Em dezembro de 2016, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos e, em julho de 2017, apoiou a reforma trabalhista. Também se posicionou favoravelmente ao impeachment da então Presidente Dilma Rousseff, defendendo que houve crime de responsabilidade e criticando a gestão que, segundo ele, paralisou o país.

Em outubro de 2017, votou pela manutenção do mandato do Senador Aécio Neves, contrariando, corajosamente, a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Em 2020, foi eleito prefeito de Barra de São Miguel, município do Litoral Sul de Alagoas, sendo reeleito nas últimas eleições, em 2024.

NO CONGRESSO NACIONAL, APOIO ÀS GRANDES CAUSAS

Em seus mandatos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, Benedito de Lira participou de diversas comissões e foi autor de inúmeras proposições, emendas e destaques. Biu sempre fez discursos contundentes quando o tema em pauta pedia uma atuação enérgica do parlamentar.

Entre esses momentos destacam-se pautas como a Reforma Trabalhista, em 2027, a importante e polêmica votação da PEC do teto dos gastos públicos; e durante o processo que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Defendendo o Nordeste, uma de suas maiores bandeiras, ele foi enfático: ““A nossa região nordestina não pode continuar sendo tratada com desigualdade. Precisamos de mais investimentos em educação, saúde e infraestrutura para garantir o futuro das próximas gerações”.

DA INFÂNCIA POBRE À LIDERANÇA POLÍTICA NACIONAL

Mesmo tendo chegado aos mais altos escalões da vida pública nacional, Benedito de Lira sempre lembrou e valorizou suas origens humildes. Em 2014, em um programa especial da série “Senadores e Senadoras”, Benedito de Lira relembrou a sua infância difícil na cidade de Junqueiro.

“A minha origem todos os alagoanos conhecem. Sabem da minha origem de menino pobre. Em muitas oportunidades eu não tinha o que comer. Minha mãe lutou muito pra nos criar. Botei na minha cabeça que só podia chegar algum lugar na minha vida se eu estudasse”, contou em entrevista à Angela Brandão. No programa, ele também falou sobre detalhes de sua trajetória política, desde o início como vereador. Ele comenta também assuntos de interesse nacional e discorre sobre temas que viriam a defender ao longo de seu mandato no Senado. Assista:

ÚLTIMA VITÓRIA NAS URNAS E AUSÊNCIA NA POSSE

Em outubro do ano passado, Benedito de Lira teria saiu mais uma vez vitorioso das urnas. Ele se reelegeu prefeito por Barra de São Miguel com 4.563 votos, o que representa 68,12% dos votos válidos.

Por conta de uma cirurgia de urgência, realizada na noite do dia 31 de dezembro, Biu de Lira acabou não podendo participar da posse, no dia 1º de janeiro.

ARTHUR LIRA – FILHO CONTINUA LEGADO DE BIU

Com a política na veia da família Lira, Benedito conseguiu formar, digamos, um herdeiro político seu. O filho Arthur Lira não apenas seguiu os passos do pai como se tornou um dos grandes políticos brasileiros, sendo o atual presidente da Câmara dos Deputados desde 2021.

Na cerimônia de posse no último dia 1º de janeiro, Lira se emocionou ao falar do pai. “Benedito de Lira deveria estar sentado nessa cadeira e, não por força da sua vontade, mas por motivos absolutamente independentes da sua vontade pessoal, fez uma pequena cirurgia ontem à noite. Nós passamos o réveillon juntos, dentro do hospital Arthur Ramos”, declarou o presidente da Câmara, com a voz embargada.

“Eu tenho 44 posses para ir hoje, de 44 prefeitos que a gente elegeu neste Estado e tantos amigos vereadores. Mas a simbologia da gente estar aqui na Barra de São Miguel é para demonstrar que apesar da falta física do nosso prefeito, ele está presente, e para demonstrar que nós vamos juntos, com todos vocês, continuar trabalhando muito para desenvolver esse município no caminho que ele merece, com unidade”, disse.