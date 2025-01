Alagoas registra a abertura de mais de 36 mil empresas em 2024

Alagoas registrou a abertura de 36.991 empresas em 2024. O número representa um crescimento de 3,82% em relação aos dados de 2023. As informações foram divulgadas pela Junta Comercial do Estado de Alagoas (Juceal), entidade responsável pelo registro empresarial no estado.

Além do crescimento de forma geral, foram vistas evoluções em todos os portes empresariais quando comparados os números de 2023 e 2024.

Para o microempreendedor individual (MEI), houve aumento de 2,75% nas constituições empresariais. Para a microempresa (ME), houve aumento de 3,61%. Para a empresa de pequeno porte (EPP) – maior destaque –, houve aumento de 17,91%, enquanto para os negócios considerados sem porte, houve aumento de 12,62%.

Ao todo, em 2024 foram abertos 27.219 MEIs, 6.921 MEs, 1.771 EPPs e 1.080 empreendimentos sem porte.

O MEI é um negócio, dentre outras características, com renda bruta máxima de até R$ 81 mil ao ano e sem participação em outro empreendimento. A ME, por sua vez, possui renda bruta anual inferior ou igual a R$ 360 mil, enquanto a EPP possui renda bruta anual superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 4,8 milhões.

Para o presidente da Juceal, Ricardo Dória, a evolução do número total das aberturas empresariais é motivo o suficiente para comemorar o trabalho promovido no ano de 2024, que ainda contou com o recorde da história de Alagoas em relação ao tempo médio para registro de um negócio.

“É importante frisar que os maiores crescimentos aconteceram para as empresas de maiores portes. Então Alagoas tem mostrado que é um estado propício para o investimento, e a Junta Comercial é a porta de entrada para esses negócios todos. Ao mesmo tempo em que registramos mais empresas, diminuímos o tempo para abertura. Em 2024, a Juceal atingiu o recorde de 13h32 para se constituir um negócio”, enfatiza.

Ainda sobre as informações divulgadas pela Junta Comercial, o quantitativo total pode ser subdividido de acordo com as naturezas jurídicas. No ano, foram constituídos 29.582 empresários individuais, 7.215 sociedades limitadas, 81 sociedades anônimas fechadas, 48 consórcios de sociedades, 40 cooperativas, 21 sociedades anônimas aberta, 2 sociedades de economia mista, 1 cooperativa de consumo e 1 empresa pública.

Atividades econômicas

Os dados divulgados pela Juceal apresentam explicações sobre os setores econômicos.

Com base na formatação estabelecida pela Comissão Nacional de Classificação (Concla), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quando são observadas as seções de atividades, os maiores valores foram encontrados em comércio (10.413 empresas); transporte, armazenagem e correio (5.204); alojamento e alimentação (3.583); atividades profissionais, científicas e técnicas (2.544); atividades administrativas e serviços complementares (2.488); indústrias de transformação (2.415); construção (2.374); outras atividades de serviços (2.191); educação (1.816); e saúde humana e serviços sociais (1.157).

Observando as atividades econômicas, é possível identificar os maiores números comparando os portes empresariais. Para as MEIs, os maiores quantitativos de constituições foram vistos em nas atividades restaurantes (206 empresas); comércio varejista de produtos farmacêuticos (196); comércio varejista de artigos do vestuário (195); minimercados, mercearias e armazéns (191); serviços de engenharia (182); serviços combinados de escritório (152); e atividade médica ambulatorial restrita a consultas (149).

Para as EPPs, construção de edifícios (73 empresas); restaurantes (55); minimercados, mercearias e armazéns (44); holdings de instituições não financeiras (40); comércio varejista de artigos do vestuário (37); corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (31); e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (30).

Para os negócios considerados sem porte, holdings de instituições não financeiras (110 empresas); incorporação de empreendimentos imobiliários (72); construção de edifícios (52); transporte rodoviário de carga (38); outras sociedades de participação (34); compra e venda de imóveis próprios (24); aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais (19).

Enquanto para os MEIs, os maiores números foram para as atividades de comércio varejista de artigos do vestuário (1.445 empresas); outras atividades auxiliares dos transportes terrestres (1.393); promoção de vendas (1.343); cabeleireiros e manicures (1.108); serviços de malote (1.108); lanchonetes (766); e transporte rodoviário de carga (759).

Extinção empresarial

Em Alagoas, foram extintas 22.643 empresas em 2024. Do número total, podem ser feitas as subdivisões em 16.549 MEIs, 4.988 MEs, 695 EPPs e 411 empreendimentos considerados sem porte. Os quantitativos das MEs e das empresas consideradas sem porte foram menores do que os de 2023.

Em relação às atividades, os maiores valores foram vistos em comércio (8.029 empresas); alojamento e alimentação (2.679); transporte, armazenagem e correio (2.573); indústrias de transformação (1.583); e outras atividades de serviços (1.393).

Nesta sexta-feira (17), a Juceal divulgará os rankings empresariais de 2024 para os 102 municípios alagoanos.