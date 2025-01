Alagoas tem quase o dobro do número de aprovados em relação a 2023

Os investimentos em Alagoas na ressocialização e inclusão de custodiados, medidas que geram mais segurança aos alagoanos por apresentarem às pessoas privadas de liberdade alternativas de estudo e trabalho, são destaque no país.

Na última edição do Encceja PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade), o número de aprovados cresceu quase o dobro em relação a 2023.

Em 2023, a quantidade de aprovados chegou a 204, situação que já era considerada expressiva em relação a 2022. Mas os dados positivos não pararam por aí: em 2024, foram 382 aprovados no Encceja PPL em Alagoas, um crescimento de 87,25%.

Os avanços na educação prisional foram ressaltados pelo governador Paulo Dantas e pelo secretário de Ressocialização e Inclusão Social, Diogo Teixeira, na última edição do Café Literário de 2024, em dezembro do ano passado, e ratificados pelo Governo Federal, que reconheceu as ações que culminaram na alfabetização, projetos de leitura e arte dentro dos presídios alagoanos.

Em 2023, Alagoas despontou entre os estados como exemplo de investimento de ressocialização pela educação. Em relação a 2022, o número de aprovados chegou a 353%.

O Encceja é aplicado em todo o país pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e, em sua versão PPL, beneficia pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua a internação.