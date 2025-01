O atacante naturalizado mexicano foi bicampeão pelo América antes de partir para a Arábia Saudita, enquanto o time azulcrema conquistou o terceiro título consecutivo

América abriu suas portas para permitir a saída de Julian Quiñones em direção ao Liga Profissional Saudita golpe Al-Qadsiah durante julho de 2024, após um breve mas bem-sucedido período de uma temporada em que o clube comemorou o bicampeonato com o atacante de origem colombiana com passaporte mexicano como figura e, apesar da perda significativa, nenhuma das partes expressa saudade da divisão de estradas.

No dia 20 de julho de 2024, ainda com confetes nos ombros para a comemoração do seu bicampeonato na Liga MX, após conquistar os títulos do Apertura 2023 e Clausura 2024 com América, Julian Quiñones Ele partiu para a Arábia Saudita para assinar com Al-Qadsiahem troca de 15 milhões de dólares para os cofres do clube azulcrema, com o qual somou 41 jogos disputados no campeonato e marcou 18 gols, além de distribuir sete assistências.

Quinones duas equipes ESPN

Sai Quiñones, entra o ‘Búfalo’

Com as negociações entre América sim Al-Qadsiah por Julian Quiñones em andamento, a equipe azulcrema preencheu a vaga com Rodrigo Aguirreentão atacante Listrado com pouca atividade, que foi contratado por valor próximo a três milhões de dólares e cuja rentabilidade foi imediata, já que o uruguaio contribuiu com oito gols durante o Apertura 2024, além de aparecer em momentos de pressão para resgatar pontos na busca pela passagem ao Play-in, com o qual começou o caminho para o histórico tricampeonato em torneios curtos da instituição.

Como parte do octeto de anotação que Rodrigo Aguirre comemorados durante o Apertura 2024, quatro deles impactaram diretamente na classificação, já que o atacante uruguaio conquistou a vitória e resgatou dois empates valiosos que contribuíram para a oitava etapa geral em que o América deixou o Tijuana fora de casa (2 a 1) em uma partida única para o passe para Liguilla, além de Toluca (4-0), Cruz Azul (4-3) e Listrado (3-2) na fase final e até o louro da décima sexta liga por suas vitrines.

Contra Rodrigo Aguirre estabelecido na estrutura do América como eixo de ataque ou segundo atacante, a posição como ofensiva na faixa esquerda ficou nas chuteiras de Brian Rodríguez ou a autorização de Álvaro Fidalgo como meio-campista com finalização ampla até a linha de chegada. Além disso, dependendo da estrutura actual proposta pelo André JardineTanto Cristian Calderón como Cristian Borja contribuíram para a ofensiva naquele flanco.

Quiñones, figura do futebol saudita

Por sua vez, Julian Quiñones mostrou seu valor na liga árabe com Al-Qadsiah desde a sua chegada à equipe, como peça fundamental para o projeto da mais recente promoção na referida competição e até os últimos duelos, graças às atuações em campo com as quais disputa os holofotes contra figuras veteranas de classe mundial, como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema.

Julian Quiñonesatacante de origem colombiana com nacionalidade mexicana, foi a terceira contratação mais cara do Al-Qadsiah durante a janela de transferências do verão de 2024, com 15 milhões de dólares investidos, apenas abaixo do meio-campista argentino Ezequiel Fernández (19,6 milhões de dólares), do espanhol Cameron Puertas (15,5 milhões de dólares) e acima de Pierre-Emerick Aubameyang (9,2 milhões de dólares), atacante com extenso passado em times de elite como Chelsea, Barcelona, ​​Arsenal e Borussia Dortmund.

Até o momento, foram treze jogos disputados na temporada. Liga Profissional Saudita sim Julian Quiñones representou Al-Qadsiah em onze ocasiões, com registro de sete gols e três assistências em 924 minutos, o que o coloca como o maior goleador do time sediado na cidade de Khobar até o momento na temporada 2024-25 e na quinta colocação geral, superado apenas por Georges-Kévin N’Koudou (8), Karim Benzema (10), Cristiano Ronaldo (10) e Aleksandar Mitrovic (12).

Além da notável posição de pontuação na liga, Julian Quiñones também ganha destaque nesta edição do Copa dos Campeões do Reijá que é o maior goleador com cinco gols em três jogos disputados até o momento e com a passagem para as semifinais no bolso.

Na categoria coletiva, Al-Qadsiah Está na quarta colocação da Liga Profissional Saudita, empatado em 28 pontos com o Al-Nassr, e superado por Al-Hilal (34) e Al-Ittihad (36). Por sua vez, a passagem para a final da copa será disputada no dia 2 de abril contra o Al Raed.