América fica no Estádio Ciudad de los Deportes: Baños

O presidente esportivo do América falou no Futbol Picante sobre os jogos em casa dos Águilas no Clausura 2025.

Santiago Bañospresidente de esportes da Américaconfessou que vão jogar como local a maior quantidade de partidos na Cidade do México no Estádio da Cidade Esportiva. Em bate-papo exclusivo com ESPNcompartilhou os locais que os Águilas terão para o Fechando 2025.

“Ainda precisamos finalizar todo o processo, mas o mais provável é que a maioria em Cidade Esportiva e temos dois ou três no interior da República, ainda não definimos a praça”, revelou o gestor em Futebol Picante.

Santiago Baños no Futebol Picante. ESPN

“Ter a oportunidade de sair é incrível. Provavelmente repetiremos esse cenário. Não sabemos quais são os lugares. O primeiro em Cidade Esportiva“, disse Santiago Baños quando questionado sobre as opções que ele tem América jogar como local dadas as reformas que o Estádio Azteca está passando em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, ele compartilhou que procuraram outros estádios próximos à Cidade do México e que teriam transferências fáceis, mas descartou imediatamente a possibilidade de jogar no Estádio Olímpico Universitário, casa dos Pumas, e revelou que havia um clube que não os queria emprestar seu recinto.

“Na CU não podemos brincar. Toda semana viajar em turnos duplos é cansativo. Vai para Puebla, retornando às 3 da manhã. Tivemos que passar a noite porque demoramos 5 horas para voltar. “Toluca não queria nos receber”, afirmou. Santiago Baños em ESPN.

A bronca de Emilio Azcárraga

O presidente esportivo da América confessou que Emílio Azcárragadono do clube, o repreendeu por não cumprir uma meta que era prioritária para toda a instituição, já que se via disputando o Mundial de Clubes que acontecerá em 2025.

“Essa é uma conta pendente com o torcedor e a instituição. Nós nos concentramos nesse semestre. Sim (ele me repreendeu). Prefiro o tricampeonato, mas chegamos. Temos a oportunidade daqui a seis meses”, confessou agora aos risos.