América vence Querétaro com time formado majoritariamente por jovens

O América iniciou a busca pelo tetracampeonato com vitória por 1 a 0 sobre o Querétaro, com elenco repleto de sub-23

Querétaro começou de uma maneira melhor Ante América. Durante os primeiros 20 minutos viu-se claramente a experiência e antiguidade dos seus jogadores, mas pecaram ao serem condescendentes com os rivais.

América Tentaram fazer o jogo que desenvolvem juntos todas as semanas com o time estrela, mas não furaram a defesa rival. Diante disso, procuraram outros recursos. O jovem Aaron Arredondo Ele ganhou confiança com um chute de longa distância. A bola ecoou na trave e preocupou a defesa comandada pelo goleiro Guilherme Allison.

Antonio Álvarez comemora gol com o América Imago7

Aos poucos, os jovens do América Eles assumiram o controle da partida. Miguel Ramírez Ele tentou a sorte com um chute de meia distância, mas a bola passou a centímetros do lado direito.

Querétaro Ele teve algumas chances criadas. Pablo Barreira, Federico Lertora sim Brian Rubio Procuraram o primeiro gol, mas não tiveram contundência para bater o gol do Rodolfo Costaque passou uma noite tranquila no Estádio Corregidora.

A balança pendeu completamente a favor do América com a expulsão do jogador de futebol Gallos, Franco Russoque varreu com força excessiva Eric Sanchez. O assobiador Jesús López foi ao VAR e decidiu expulsar o jogador do Querétaro.

O primeiro gol saiu num contra-ataque em que Eric Sanchez Ele carregou a bola, filtrou para Miguel Ramírez e deu assistência para Antonio, que finalizou com perfeição. Isto representou o 1-0 e o primeiro gol da jovem equipa juvenil do Azulcrema no circuito mais alto

O primeiro marcador abriu espaços na defesa local, mas o jovem azulcrema desperdiçou algumas ações claras. O mais importante foi uma ação coletiva entre Esteban Lozano sim Dagoberto Espinosaeste último finalizou sozinho, mas o fez pela lateral e perdeu por 2 a 0.

Entre o desespero de Querétaroas múltiplas mudanças e a chuva que ocorreu no prédio foi como se o relógio marcasse 90 minutos e deixasse, no processo, uma derrota para Benjamim Moraque estreou como treinador Querétaro no encerramento de 2025.