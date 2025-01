Ana Maria Braga fica fora do ‘Mais Você’; entenda

Logo no começo do Mais Você (Globo) desta segunda-feira (13), Tati Machado avisou que Ana Maria Braga teve um “piriri”, um problema estomacal após os “excessos do final de semana”.

Tati foi a responsável por comandar a atração. Pelas redes sociais, a própria Ana também fez questão de dizer que já está se ressoprando e que espera voltar ao ar na terça (14).

“Aqui acordamos com uma leve indisposição, menina. Os excessos do final de semana não me fizeram muito bem. Estou aqui recebendo soro para ficar prontíssima para amanhã. Cuide-se e lembre-se: beba água”, escreveu ela no X.