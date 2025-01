Anthony Taylor reage ao fazer Darren Till brigar depois que ‘papel higiênico barato’ Tommy Fury desistiu

Anthony Taylor estava pronto para enfrentar Darren até o momento em que Tommy Fury anunciou sua retirada do Misfits Boxing 20 – na verdade, Taylor tinha a sensação de que estaria lutando até muito antes disso.

Isso é exatamente o que acontecerá no dia 18 de janeiro em Manchester, Inglaterra, na luta principal do primeiro grande card de luta do Misfits em 2025.

“Bom, eu vejo assim, e Deus tem estado do meu lado, quando uma porta se fecha, outra se abre”, disse Taylor ao MMA Fighting. “Eu sabia com certeza que quando Tommy saiu, eu pensei, ‘Tudo bem, legal. Acho que terei que intervir, provavelmente serei eu quem intervirá’, e então recebi a ligação.

“Eu sei que sou melhor que Tommy e Darren Till. Eu sei que mereço meu próprio evento principal. Eu mereço esse lugar. Eu sou o Triple H dos Misfits. Eu sou esse cara. Ninguém vai fazer o que eu posso fazer no jogo, mas no final das contas, eu trabalho. Eu treino muito para fazer isso parecer fácil. Quando você treina muito, você se esforça, a grandeza não pode ser negada, meu irmão. Você terá dias bons e dias ruins, mas certifique-se de trabalhar duro em ambos os dias.

“Quando Tommy Fury saiu e recebi a ligação de [Misfits promoter] Mams Taylor… Eu pensei, ‘Não importa, envie o contrato. O que é aquilo? Não importa, envie o contrato. Não me importei porque minha primeira obrigação é com os fãs. Sem os fãs, não existiria Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor. Sem os fãs, não haverá Misfits Boxing. Eu coloco os fãs em primeiro lugar antes do contracheque – e não me interpretem mal, é moeda em vez de legado [every] maldito dia da semana. É assim que eu administro meu modelo, moeda em vez de legado, querido, mas coloco os fãs em primeiro lugar porque são eles que estão gastando seu suado dinheiro para nos ver lutar e colocar nossas vidas em risco.”

Fury disse que o motivo pelo qual desistiu da luta com Till foi porque o ex-desafiante ao título do UFC sugeriu que implementaria táticas de MMA – chutes e quedas – na luta.

Taylor acredita que esta foi uma tática de negociação de Fury – meio-irmão do ex-campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury – em uma tentativa de conseguir mais dinheiro, e Misfits percebeu seu blefe.

“Quando você está falando sobre Tommy e Tyson, duas pessoas completamente diferentes”, explicou Taylor. “Tyson [says]vamos lutar, vamos [do] com os nós dos dedos, tanto faz, sou um cigano lutador. Esse é o Charmin. Isso aí é papel higiênico caro. Mas quando você fala sobre Tommy? ‘Oh, ele vai me chutar’, é papel higiênico barato que você compra na loja de US$ 0,99 – a única vez que ele limpa, ele raspa a pele do seu cu.

“Charmin de Tyson, [Tommy Fury is] papel higiênico barato. Quando você olha para esses caras… Tommy e Tyson, garanto que é bom apostar seu dinheiro no Tyson porque Tyson vai aparecer e lutar. E se você der um chute, ele vai te chutar de volta. Se você der um soco, com os nós dos dedos ou com o cotovelo, Tyson fará o mesmo de volta. Temos que entender que Tommy não é um lutador de verdade. Ele não é, ele não se dedica… Não quero dizer que ele não é um lutador de verdade, porque ele é, [but he doesn’t dedicate his life to boxing, to fighting. …

“He’s all about entertaining. Did he kick my ass the first fight? Absolutely, I acknowledge it. That was my [second] luta de boxe de todos os tempos. Eu não sabia o que estava fazendo lá, mas jogo limpo para Tommy. Mas no final das contas, Tommy não se dedica ao jeito que eu sou. Eu vivo isso, esse é o meu salário. Como eu disse, moeda acima do legado. Tommy não é dedicado ao esporte e à arte da doce ciência do boxe, mas Tyson é, e é por isso que você vê Tyson, o homem com esse tipo de dinheiro, e todo mundo fica tipo, ‘O que você está fazendo, Tommy?’

Taylor entra na luta com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo uma recente vitória por nocaute sobre Gabriel Silva, filho da lenda do UFC Anderson Silva, em agosto, no Misfits Boxing 17.

Till faz sua segunda aparição no boxe desde que se separou do UFC após uma derrota por paralisação para Dricus du Plessis no UFC 282 em dezembro de 2022. “The Gorilla” competiu no Social Knockout 3 em julho, vencendo por nocaute técnico no segundo round antes de quase – a confusão estourou.

Taylor achou o desempenho de Till “terrível”, mas ele entendeu que aquela era a estreia de Till no boxe. Quando eles se encontram, a luta acontece com 195 libras em oito rounds, o que é música para os ouvidos de Taylor.

“Eu adoro os oito rounds, posso afogá-lo”, disse Taylor. “Eu posso torturá-lo por oito rodadas de doença. Eu quero fazer disso uma briga doentia, tipo, eu quero ficar em cima dele, quero que ele fique tão desconfortável aí comigo, tipo, ei, quero que ele desista no banquinho. Acho que ele vai desistir provavelmente no segundo turno. …

“Mas Darren Till é um adversário de jogo. Tenho que ficar atento, ele é primeiro um lutador de MMA, então está na mão. Ele está pronto para uma boa luta. Ele não vai sair e dar uma desculpa. Ele está pronto para lutar sabendo que vem da formação do MMA porque é preciso ter força mental para entrar naquela jaula. Então, não vou tirar isso de Darren. Darren é um oponente grande e mais alto que eu, mas eu simplesmente conheço minha habilidade, o que posso fazer. Não estou preocupado com o que Darren fará naquele ringue. Estou preocupado com o que vou fazer naquele ringue.

“Eu não me importo no que ele é bom, no que ele pode executar. Estou preocupado, e meus treinadores estão preocupados, o que Anthony vai fazer? Como ele vai executar seus movimentos, como vamos seguir o plano de jogo até o tee, cumpri-lo? É com isso que estou preocupado. Não me importo com o que o Darren está acontecendo, mas respeito o Darren, já que ele é um colega lutador de MMA como eu, porque sei que ele está no jogo e está pronto para lutar.