apenas três titulares de 2024 devem estar nos 11 iniciais da estreia do Alagoano

O Clube de Regatas Brasil faz a sua estreia no Campeonato Alagoano na noite desta quinta-feira (16), contra o ASA, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 20h. Após uma grande reformulação do elenco, apenas três titulares de 2024 devem começar jogando na primeira atuação da temporada.

Somente o goleiro Matheus Albino, o meia Gegê e o atacante Léo Pereira devem iniciar a partida nos 11 iniciais no duelo contra o Fantasma. Anselmo Ramon, provavelmente, também se juntaria a esse grupo de atletas, porém o jogador está suspenso após uma confusão na final do estadual do ano passado, contra o ASA.

Outro que esteve no elenco em 2024 e agora será titular é o lateral-direito Mathues Ribeiro, que na temporada passada era reserva da equipe e chegou a fazer partidas improvisado como lateral-esquerdo. Com a saída do lateral-direito Hereda para o Sport, Matheus continuou na equipe e assumiu a posição.

Durante a reformulação, o Alvirrubro oficializou dez contratações para a temporada: o zagueiro Henri, zagueiro Miranda, o zagueiro Yan Souto, o lateral-esquerdo Rhuan, o volante Nathan Melo, o volante Erick Varão, o meia Rafinha, o meia Danielzinho, o atacante Ronald e o atacante David.

Dos reforços, Henri está realizando trabalho físico e não deverá estrear, além do Danielzinho, que ainda não foi regularizado. Com isso, o provável Regatas é: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê; Ronald, Léo Pereira e David.

