Aposta de Indaiatuba leva R$ 37 milhões na Mega-Sena; 30 jogos de AL fazem a quadra

Um bilhete simples feito em Indaiatuba, São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2816 da Mega-Sena, nessa quinta-feira, 16, e levou R$ 37.397.174,16 no prêmio principal.

A Caixa informou que 63 apostas cravaram a quina e faturaram R$ 46.245,21, enquanto 4.876 jogos da quadra lucraram mais de R$ 800.

Em Alagoas, 30 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 853,58. Os bilhetes foram registrados em Arapiraca (2), Batalha (1), Maceió (22), Maribondo (1), Matriz de Camaragibe (1), Palmeira dos Índios (2) e Paripueira (1).

As apostas para o próximo concurso, que será neste sábado, 18, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.