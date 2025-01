Árbitro se lesiona em jogo da Copinha; veja outros casos

Um lance pouco comum aconteceu na partida entre Votuporanguense e Floresta-CE, nesta quinta-feira, válido pela primeira rodada da Copinha 2025. Na segunda etapa, o árbitro assistente Marlon Spinola sofreu uma lesão na panturrilha direita, e precisou ser substituído durante a partida. O quarto árbitro, Paulo César Francisco, ocupou a vaga como assistente até o apito final.

No duelo válido pelo Grupo 1, a Votuporanguense, dona da casa, venceu os cearenses por 2 a 0, com gols de Vitor Hugo e Yago.

CONHEÇA OUTROS CASOS DE ÁRBITROS LESIONADOS

Ilgiz Tantashev – Espanha x Marrocos – Olimpíadas de Paris 2024

Apesar do ocorrido na Copinha não ser frequente, não foi um caso inédito no futebol. Na semifinal do futebol masculino das Olimpíadas de Paris, no ano passado, entre Espanha e Marrocos, o árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev se chocou com o espanhol Marc Pubill, e caiu no chão sentindo fortes dores aos 12 minutos. Após cinco minutos de paralização, Tantashev precisou ser substituído pelo quarto árbitro, o sueco Glenn Nyberg.

Isidro Diaz de Mera – Real Madrid x Sevilla – Campeonato Espanhol

Em fevereiro de 2024, durante a partida entre Real Madrid e Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, foi a vez do árbitro Isidro Diaz de Mera sentir um problema na panturrilha. Aos 15 minutos do segundo tempo, Isidro foi até a lateral do gramado pedir atendimento, e percebeu que não poderia seguir atuando. O quarto árbitro, Carlos Fernández Buergo, conduziu a partida até o final.

Léo Simão – Ferroviário x Ceará – Campeonato Cearense

Em março do ano passado, um caso semelhante aconteceu no Campeonato Cearense. No Clássico entre Ferroviário e Ceará, o árbitro Léo Simão sentiu fortes dores na coxa esquerda, e não aguentou permanecer em campo. O lance ocorreu no fim do duelo, aos 51 minutos do segundo tempo, e Renato Paiva, quarto árbitro, assumiu a posição.

Felix Brych – Frankfurt x Stuttgart – Campeonato Alemão

Enquanto lesões musculares são desconfortáveis, o problema do árbitro alemão Felix Brych foi bem mais grave. Em novembro de 2023, aos 32 minutos da partida entre Frankfurt e Stuttgart pelo Campeonato Alemão, Brych caiu no gramado com dores no joelho, mas seguiu em campo até o intervalo. Os médicos do time da casa o aconselharam a não voltar ao jogo. Após exames, foi constatada ruptura dos ligamentos do joelho.