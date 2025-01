As ameaças de Trump à Groenlândia, Canadá e Panamá explicam tudo sobre o America First

CNN

–



Os desígnios imperialistas de Donald Trump sobre a Gronelândia, o Canadá e o Panamá soam muitas vezes como as divagações de um tubarão imobiliário que equipara a política externa e comercial a uma caça a novos negócios.

Mas há método na sua mentalidade expansionista. Trump, à sua maneira única, está a lidar com questões de segurança nacional que os EUA têm de enfrentar num novo mundo moldado pela ascensão da China, pelas desigualdades da globalização, pelo derretimento do gelo polar e pela grande instabilidade das potências.

A sua atitude também incorpora o princípio “América em Primeiro Lugar” de usar a força dos EUA para perseguir incansavelmente interesses nacionais estreitos, mesmo coagindo potências aliadas mais pequenas.

As reflexões de Trump sobre a rescisão do Tratado do Canal do Panamá mostram especialmente a preocupação da nova administração com a invasão de potências estrangeiras no Hemisfério Ocidental. Esta não é uma preocupação nova – tem sido um tema constante na história americana, que remonta à Doutrina Monroe na década de 1820, quando os colonialistas europeus eram a ameaça. A questão perdurou durante os sustos comunistas da Guerra Fria. Os usurpadores de hoje são a China, a Rússia e o Irão.

A crença de Trump, entretanto, de que os Estados Unidos deveriam governar supremos na sua própria esfera de influência é também uma dica importante sobre como ele poderá gerir os principais pontos críticos globais, incluindo a guerra na Ucrânia e potencialmente até em Taiwan.

Mas o seu neocolonialismo do século XXI representa um enorme risco e parece certo que irá colidir de cabeça com o direito internacional. E Trump poderia comprometer o poder da América destruindo alianças construídas ao longo de gerações e alienando os seus amigos.

Trump despejou combustível em um mundo tenso que esperava com apreensão por seu segundo mandato na terça-feira, quando um repórter lhe perguntou se ele poderia descartar a força para retomar o Canal do Panamá ou para assumir o controle estrategicamente importante da Groenlândia.

“Não vou me comprometer com isso, não”, disse Trump em Mar-a-Lago. “Pode ser que você tenha que fazer alguma coisa.”

Os canadenses ficaram aliviados ao saber que o presidente eleito não enviará a 82ª Divisão Aerotransportada através do paralelo 49. Ele disse que só usaria a força económica para anexar a orgulhosa democracia soberana ao norte e torná-la o 51º estado.

Como acontece frequentemente com Trump, as suas ameaças vieram com uma mistura de malícia e maldade. E houve um elemento característico de farsa quando o filho do presidente eleito, Donald Jr., voou no Boeing da família para a Groenlândia, com um boneco de seu pai empoleirado no painel de controle da cabine. “Tornar a Groenlândia grande novamente!” o presidente eleito postou em sua rede Truth Social pouco antes de seu filho desembarcar.

É improvável que Trump consiga o que deseja com o Canadá, o Panamá ou a Gronelândia. Portanto, a sua estratégia pode ter como objectivo conseguir melhores negócios para os EUA – talvez um desconto para os navios americanos que transitam pela principal via navegável entre os oceanos Atlântico e Pacífico, maior acesso americano a minerais de terras raras na Gronelândia e rotas marítimas reveladas pelo derretimento do gelo polar, como bem como um novo acordo comercial com o Canadá que poderá beneficiar os fabricantes norte-americanos. Trump certamente retrataria qualquer uma destas como uma vitória massiva que só ele poderia ter alcançado, mesmo que acabem por ser bastante cosméticas como o seu pacto de primeiro mandato EUA-México-Canadá.

Mas as ameaças de Trump concretizam uma das suas razões de política externa: que cada país deve perseguir agressivamente os seus objectivos unilateralmente, de uma forma que irá inevitavelmente beneficiar nações fortes e ricas como os Estados Unidos.

“Como presidente, rejeitei as abordagens falhadas do passado e estou orgulhosamente a colocar a América em primeiro lugar, tal como vocês deveriam colocar os seus países em primeiro lugar. Tudo bem – é isso que você deveria fazer”, disse Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2020.

Esta é uma doutrina destilada de uma vida em que Trump tentou ser sempre a pessoa mais agressiva em todas as salas, na busca de “vitórias” sobre adversários mais fracos. Isto explica a sua observação de que a Dinamarca deveria entregar a Gronelândia, uma entidade autónoma dentro do seu reino, porque é importante para a segurança dos EUA. Caso contrário, disse Trump, “eu imporia tarifas à Dinamarca a um nível muito elevado”.

O presidente eleito também caracterizou a decisão dos EUA de entregar o Canal do Panamá em 1999, ao abrigo de um tratado assinado por Jimmy Carter, como uma loucura que desperdiçou as vantagens do poder dos EUA. Ele alegou falsamente que os navios americanos eram discriminados nas taxas de trânsito e que a China, e não o Panamá, operava a hidrovia. (Empresas de propriedade de Pequim administram alguns portos no Panamá). “Demos o Canal do Panamá ao Panamá. Não o demos à China e eles abusaram dele”, disse Trump pouco antes do corpo de Carter chegar a Washington, antes do funeral de estado na quinta-feira.

A abordagem durão de Trump também explica porque é que ele vê pouca distinção entre aliados e adversários dos EUA. Ele, por exemplo, queixou-se na terça-feira de que o Canadá, o amigo geográfico mais próximo da América, estava a aproveitar-se do guarda-chuva da defesa dos EUA e, portanto, deveria ser um estado e não uma nação. Esta visão repudia a ordem liberal liderada pelos EUA que vê as alianças como investimentos que multiplicam o poder americano e protegem a democracia e a liberdade.

O envio de tropas para tomar o Canal do Panamá ou a Gronelândia pode contradizer as advertências da campanha de Trump de que os EUA devem evitar novos envolvimentos estrangeiros. Mas exemplifica a ideologia “América Primeiro”. Uma retirada do velho mundo num segundo mandato de Trump poderia ser substituída pelo “continentalismo” que poderia “deslocar o globalismo”, argumentou Hal Brands, professor de assuntos globais na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins, em Foreign Affairs em maio passado. .

Isto actualizaria a doutrina revelada pelo Presidente James Monroe em 1823, à qual o Presidente Theodore Roosevelt acrescentou mais tarde um corolário – que os Estados Unidos deveriam proteger a vida e a propriedade nos países latino-americanos.

Embora Trump tenha provocado consternação global com a sua nova retórica sobre o Canal do Panamá, ele primeiro abordou uma linha mais dura no quintal da América no seu primeiro mandato. “Aqui no Hemisfério Ocidental, estamos empenhados em manter a nossa independência da invasão de potências estrangeiras expansionistas”, disse Trump na Assembleia Geral da ONU em 2018. “Tem sido a política formal do nosso país desde o Presidente Monroe rejeitar a interferência. das nações estrangeiras neste hemisfério e nos nossos próprios assuntos.”

A sua política representou uma ruptura com a administração Obama que é consistente com a política de reacção de Trump. Em 2013, o então Secretário de Estado John Kerry disse à Organização dos Estados Americanos: “A era da Doutrina Monroe acabou”.

A reinicialização do Monroe no século XXI tem como alvo a China, a Rússia, o Irão e as suas parcerias empresariais, militares e de inteligência em países como a Venezuela, a Bolívia, a Nicarágua e Cuba.

Marco Rubio – uma escolha surpreendente para secretário de Estado de Trump, dadas as suas tendências tradicionalistas em matéria de política externa – está na mesma página que o seu novo chefe nos assuntos hemisféricos. O senador da Florida disse numa audiência do Comité de Relações Exteriores em 2022 que a China estava a exercer influência económica de uma forma que prejudicava as economias regionais e impulsionava os cartéis que exportam fentanil e violência através das fronteiras dos EUA. “Eles fazem isso porque sabem que o caos na América Latina e no Caribe nos prejudicaria gravemente e nos desestabilizaria, a quem eles veem como seu rival principal e central”, disse Rubio. “Simplesmente não podemos permitir que o Partido Comunista Chinês expanda a sua influência e absorva a América Latina e as Caraíbas no seu bloco político-económico privado.”

A visão expansionista de Trump reflecte a confiança suprema no início do seu segundo mandato, que ele está determinado a utilizar para deixar uma marca que definirá uma era no papel global da América.

E a sua personificação do princípio do triunfo dos fortes sobre os fracos também poderá informar a sua abordagem a outras questões globais – mais notavelmente a guerra na Ucrânia. Num momento marcante na terça-feira, Trump disse compreender o medo do presidente russo, Vladimir Putin, de que a nação que ele invadiu pudesse aderir à OTAN. “A Rússia tem alguém mesmo à sua porta e posso compreender o que sentem sobre isso”, disse o presidente eleito.

A possibilidade de Trump aceitar os termos da Rússia já era uma preocupação. O seu antigo conselheiro de segurança nacional, HR McMaster, registou um momento em que Putin fez uma analogia entre as suas reivindicações ilegais à Ucrânia e as preocupações históricas dos EUA sobre o seu hemisfério. “Putin usou o seu tempo com Trump para lançar uma campanha sofisticada e sustentada para o manipular”, escreveu McMaster no seu livro “At War with Ourselves”. Ele acrescentou: “para sugerir equivalência moral entre as intervenções dos EUA na América Latina e a invasão russa da Ucrânia, Putin citou o ‘Corolário Roosevelt’ da Doutrina Monroe”.

A linguagem bombástica de Trump poderá deliciar os seus apoiantes. Mas muitos estrangeiros acham isso arrogante. Uma tentativa de tomar o Canal do Panamá seria considerada pirataria geopolítica. Invadir a Gronelândia seria uma paródia do direito internacional.

E o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau – cuja carreira já condenada sofreu um golpe final por causa das ameaças tarifárias de Trump – satirizou os desígnios de Trump para o Grande Norte Branco na terça-feira. “Não há a menor chance de que o Canadá se torne parte dos Estados Unidos”, escreveu ele no X.

Esta reacção mostra o lado negativo da abordagem de Trump. A sua intimidação aos amigos da América pode alienar populações inteiras. Alguns especialistas em política externa temem que as ameaças e pressões americanas na América Latina possam, na verdade, aproximar as nações da China.

E os insultos sobre o facto de o Canadá estar em melhor situação, sendo o 51º Estado, provavelmente endurecerão a opinião pública contra o novo presidente dos EUA e tornarão mais difícil para o próximo primeiro-ministro fechar acordos com ele.

O desrespeito de Trump pelo patriotismo dos outros povos também poderá envenenar as amizades mais duradouras da América. Sem falar que assustam populações inteiras. “A maioria na Gronelândia acha bastante assustador e bastante desconfortável… que os EUA, de uma forma desrespeitosa, estejam a mostrar que gostariam de comprar a Gronelândia ou de controlar a Gronelândia”, disse Aaja Chemnitz, membro do parlamento dinamarquês e residente na Gronelândia. , disse Erin Burnett da CNN.

“A Groenlândia não é MAGA. A Groenlândia não será MAGA.”