As escolhas do Gabinete de Trump enfrentam escrutínio no Capitólio esta semana enquanto Biden se prepara para dizer adeus

Donald Trump está acelerando sete dias antes de seu retorno ao Salão Oval, enquanto Joe Biden busca acordos de última hora com reféns enquanto seu governo se despede na última semana de seu mandato.

Uma enxurrada de audiências de confirmação no Senado para as escolhas de Trump para o Gabinete, a partir de terça-feira, exemplificará os esforços agressivos do presidente eleito para exercer um poder rápido e consequente após tomar posse em 20 de janeiro. estratégia para levar sua ampla agenda de ruptura pela Câmara e pelo Senado, estreitamente divididos, antes de lançar um fim de semana de comemorações antes da posse.

Biden, de 82 anos, fará seu discurso de despedida no Salão Oval na quarta-feira, em seu primeiro discurso desde que disse aos americanos que não concorreria à reeleição em julho, depois que um debate desastroso revelou sua capacidade diminuída. A administração cessante ainda espera um acordo que liberte os reféns americanos e israelitas em Gaza, e Biden também pressiona os talibãs para a libertação de três americanos que os EUA consideram detidos injustamente no Afeganistão.

O presidente também ainda está considerando a possibilidade de conceder perdões preventivos a pessoas que a Casa Branca acredita que possam ser alvos da retribuição do próximo presidente, como a ex-deputada do Wyoming Liz Cheney, uma das mais proeminentes críticas republicanas do presidente eleito. Biden disse na sexta-feira que estava observando a retórica de Trump para tentar avaliar suas intenções, num momento em que o presidente cessante usa suas aparências para tentar fazer ajustes de última hora sobre como será lembrado na história.

Uma transição já tensa, dada a frágil relação pessoal entre Trump e Biden, será ainda mais ofuscada pelos desastrosos incêndios florestais que destruíram milhares de casas na área de Los Angeles e mataram pelo menos 24 pessoas.

A tragédia se tornará a primeira crise que Trump deverá administrar assim que se tornar presidente. Mas ele já está culpando os líderes democratas na Califórnia e a desinformação sobre a causa dos incêndios. Os habitantes de Angeleno, que necessitam desesperadamente de milhares de milhões de dólares em ajuda federal, estarão numa posição delicada, à medida que a sua cidade e estado governados pelos Democratas negociam com uma Casa Branca do Partido Republicano e um Congresso determinado a cortar gastos. No domingo, Trump culpou “políticos incompetentes” pelo que ele disse ser uma das “piores catástrofes” da América, dizendo em uma postagem do Truth Social à 1h24: “Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?”

Um dos antagonistas democratas mais proeminentes de Trump, o senador da Califórnia Adam Schiff, disse no domingo que esperava que Trump não usasse a ajuda contra incêndios florestais como alavanca política contra seu estado. “Estamos todos juntos nisso. São os Estados Unidos da América. Precisamos que o novo presidente veja as coisas dessa maneira”, disse Schiff no programa “This Week”, da ABC.

As escolhas do Gabinete de Trump, que reflectem o seu desejo de lealdade total, são uma impressionante declaração de intenções de um presidente eleito que quer aplicar um tratamento de choque às agências governamentais, mas foi muitas vezes restringido pelas forças do establishment durante o seu primeiro mandato.

Esta semana começará a mostrar se os senadores republicanos estarão dispostos a rejeitar mais qualquer escolha de Trump depois de recusarem o ex-deputado da Flórida Matt Gaetz como sua escolha inicial para procurador-geral.

Uma das escolhas mais controversas é Pete Hegseth, o antigo âncora da Fox News que Trump quer como secretário da Defesa. Os críticos dizem que ele não está qualificado para um papel vital na segurança nacional. E o veterano de guerra do Iraque e do Afeganistão enfrentou acusações de agressão sexual e má conduta pessoal, que ele nega. Hegseth aparecerá diante do Comitê de Serviços Armados do Senado na terça-feira com todos os olhos voltados para a senadora de Iowa Joni Ernst, uma republicana que inicialmente expressou preocupações sobre a escolha, mas que se encontrou com Hegseth várias vezes e garantiu garantias sobre uma de suas questões principais – mulheres servindo em combate. Dois outros escolhidos para o Gabinete, Douglas Collins para o Departamento de Assuntos de Veteranos e o ex-governador de Dakota do Norte Doug Burgum para o Departamento do Interior, também terão audiências na terça-feira.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse em sua convenção política na semana passada que as audiências de confirmação oferecem uma chance para os democratas manterem os “pés no fogo” das escolhas de Trump e prepararem a mesa para mais tarde dizer aos americanos: “Nós avisamos vocês”, relatou Morgan Rimmer da CNN. no domingo.

Trump, que na semana passada foi condenado a uma dispensa incondicional no seu caso de silêncio em Nova Iorque – uma medida que, no entanto, garantiu que ele assumiria oficialmente o cargo como um criminoso condenado – avisou durante a campanha que irá virar o Departamento de Justiça contra os seus inimigos. Isso tornará a audiência de confirmação de Pam Bondi, sua escolha alternativa para procurador-geral, especialmente crítica. A audiência, marcada para quarta e quinta-feira, pode ser uma indicação antecipada de até que ponto a independência nominal do Departamento de Justiça em relação à Casa Branca será desgastada durante o segundo mandato de Trump.

O governador de Dakota do Sul, Kristi Noem, que Trump escolheu para dirigir o Departamento de Segurança Interna, também terá uma audiência na quarta-feira, entre várias outras escolhas de Trump. O senador da Flórida, Marco Rubio, escolhido por Trump para secretário de Estado, também enfrenta uma audiência, mas pode ter uma jornada mais fácil entre seus colegas do que algumas escolhas de Trump.

A comparação entre a próxima presidência de Trump e os últimos dias de Biden no poder será apresentada numa série de discursos de despedida. Na segunda-feira, o presidente visitará o Departamento de Estado para colocar a pedra angular numa política externa marcada pelo seu firme apoio à Ucrânia contra uma invasão russa ilegal. Entretanto, Trump prepara-se para aliviar o estatuto de pária do presidente russo, Vladimir Putin, com uma cimeira no início da sua segunda presidência.

O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, disse a Jake Tapper da CNN no domingo que as alianças dos EUA estavam em melhor forma, a OTAN estava mais forte e os adversários dos EUA estavam mais fracos do que quando Biden substituiu Trump em 2021.

A equipe de Biden ainda está envolvida em intensas negociações no Catar destinadas a finalmente forçar um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns em Gaza, e o presidente conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo. As autoridades israelenses expressaram um otimismo cauteloso sobre as negociações e as equipes de Biden e Trump têm estado em estreita coordenação depois que Trump alertou que “seria um inferno pagar” se os reféns não fossem libertados quando ele se tornar presidente.

Sullivan disse a Tapper no “State of the Union” que “estamos muito, muito próximos”. Mas ele acrescentou: “Estar muito perto ainda significa que estamos longe, porque, até que você realmente cruze a linha de chegada, não estaremos lá”.

O governo também busca a libertação de Ryan Corbett, George Glezmann e Mahmoud Habibi, que estão detidos pelo Taleban desde 2022. O presidente conversou com as famílias dos três homens no domingo, e Roger Carstens, o principal enviado de reféns dos EUA, foi em Doha, no Catar, na semana passada, para buscar um avanço. Jenny Hansler, da CNN, informou na semana passada que os EUA se ofereceram para trocar pelos homens um prisioneiro da Baía de Guantánamo, Muhammad Rahim al Afghani, que se alega ter sido um “associado próximo” de Osama bin Laden.

O foco de Biden na política de segurança externa e nacional esta semana é um lembrete de que ele disse repetidamente aos líderes mundiais, depois de derrotar Trump em 2020, que “a América está de volta”. No entanto, em breve entregará a Casa Branca ao seu inimigo, numa demonstração de respeito pela tradição de transferência de poder que o seu antecessor, e agora sucessor, lhe negou depois dos tumultos dos seus apoiantes no Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021.

Esta semana inteira será, portanto, um lembrete de que Biden não conseguirá garantir o seu esperado legado de introduzir Trump na história. Em vez disso, ele entregará o poder a um homem que considera uma ameaça à alma da nação.