As lições deixadas pela vitória do México sobre o Inter

O ‘Vasco’ aproveitou o primeiro jogo do Tricolor na Sul-Americana, apesar de não ter os elementos que planejou como primeira opção

Javier Aguirre ele saiu do jogo feliz México e o Inter de Porto Alegreapós a surpreendente vitória da sua equipe, apesar de não contar com os titulares. Estas são as lições deixadas pela partida disputada em Brasil.

O México surpreendeu o Inter no Brasil. Imago7

Aguirre reconhece que a lista “cresceu”

Javier Aguirre reconheceu que o partido de México contra ele Inter de Porto Alegre Aumentou suas opções para a lista final, enfrentando a Copa do Mundo de 2026.

Entre os que se destacaram estava Jorge Ruvalcabaque fintou o primeiro gol e marcou o segundo gol do México. Também Érick Lira reafirmou que pode lutar por uma posição no Seleção Mexicana sim Gilberto Morade 16 anos, mostrou atitude para representar Méxicoapesar de sua tenra idade.

“Saio satisfeito, pois só trabalhamos duas vezes, além de vídeos e palestras individuais. O trabalho coletivo foi bom, acertaram, foram humildes e íntegros quando não tinham a bola. Esse tipo de rival cumpriu o objetivo, o jogo da equipe me surpreendeu. Além de tudo, vencemos, saímos satisfeitos e felizes”, comentou. Javier Aguirreno final do jogo contra Inter de Porto Alegre.

Rangel levanta a mão em briga com Ochoa e Malagón

Raúl ‘Tala’ Rangel levantou a mão na briga por uma vaga entre os onze titulares do México. O arqueiro de Chivas Parecia a terceira opção Javier Aguirre e contra ele Inter de Porto Alegre foi um fator para manter zero na visita a Brasil.

Ele ‘história’ Fez pelo menos três boas defesas que impediram um gol da seleção sul-americana, o que lhe permite seguir na luta contra goleiros como Guilherme Ochoa sim Luis Angel Malagón.

“Acho que a competição é aberta, qualquer um pode jogar, em México Há muita qualidade dos goleiros, para mim me ajuda muito saber a pressão fora do país. Não há tanto fandom como em México“É importante administrar o tempo e a pressão, vejo isso como uma boa experiência”, afirmou. Raul Rangeldepois do jogo contra Inter de Porto Alegre.

Passeio é aproveitado, apesar das ausências

Aguirre aproveite o passeio Ámérica do Sulapesar de não ter as manchetes. O treinador aproveitou o jogo contra Inter de Porto Alegre como um campo de testes, que até agora lhe deu boas sensações. O jogo contra ele ainda está faltando Rio da Prata.

“Acho que foi um jogo onde todos ganham. Quem não está, que qualquer um presumiria ter vaga garantida, tem que redobrar esforços. Ganhamos, isso é ganhar, gente que me mostrou tamanhos. As pessoas de fora têm que não abrandar, têm que continuar num bom nível, todos ganhamos, por isso tenho uma população maior”, explicou. Javier Aguirre.