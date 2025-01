Autoridades, políticos e entidades lamentam morte de Benedito de Lira

O prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador por Alagoas, Benedito de Lira, morreu na manhã desta terça-feira (14). Ele enfrentava um tratamento oncológico.

O governador Paulo Dantas (MDB) e o prefeito de Maceió, JHC (PL), lamentaram o falecimento e decretaram luto oficial de três dias no estado e na capital, respectivamente. Biu de Lira, como era conhecido, também foi vereador, deputado estadual e deputado federal, além de pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

Após a divulgação da notícia da morte, autoridades e políticos de Alagoas usaram as redes sociais para prestar condolências, entre eles o ex-prefeito e vereador por Maceió, Rui Palmeira; o ex-governador e ministro dos transportes, Renan Filho, além de entidades como a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), que foi presidida por Benedito de Lira.

Veja o que disseram as autoridades:

Rui Palmeira (PSD), vereador por Maceió e ex-prefeito da capital

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Benedito de Lira, o nosso querido Biu. Um homem público, que dedicou sua vida ao povo alagoano. Sempre tive um grande respeito e carinho por ele, um exemplo de liderança e compromisso com nossa terra.

Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos neste momento de dor. Sua história e legado seguirão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Vá em paz, Biu.