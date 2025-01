Barcelona x Real Madrid, um clássico que vai de vitória em vitória

Um placar volumoso definiu a Supercopa da Espanha dos Blaugranas sobre o time merengue.

Nele Real Madrid contra ele Barcelona as derrotas se tornaram um clássico. Agora foi a equipa blaugrana, que marcou cinco gols aos merengues, um resultado grande como o que se tem registado em cinco dos últimos seis jogos entre as equipas mais importantes do España.

Real Madrid sim Barcelona eles chegaram ao Supercopa da Espanha Gosto de muitos problemas, mas esses ficam fora do tribunal. A equipa de Carlo Ancelotti começou a vencer, embora a noite tenha pertencido à equipa de Hansi Flick.

O Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid com uma vitória esmagadora. Foto AP

Não foi o troféu mais brilhante da temporada, embora um clássico espanhol Nunca é desprezado. Foi um jogo anormal, porque o Real Madrid Ele começou ganhando e o jogo terminou com muito nervosismo Barcelonaapesar do placar ser 5-2 a favor dos Blaugranas. Os culés levaram o Supercopa da Espanha.

Marcadores salientes não são mais estranhos no clássico de España. Há menos de quatro meses, o Barcelona ele marcou quatro gols Real Madridno dia 11 de LaLiga e há um ano os merengues marcaram quatro gols contra os culés na mesma partida Supercopa da Espanhana última edição.

Nos últimos seis clássicos, o placar mais próximo foi 2 a 1 a favor do Real Madridque foi registrado em 28 de outubro de 2023, no torneio da liga. Nos outros, o Real Madrid ele marcou três gols ou mais Barcelona em três jogos, que representaram vitórias para os comandados por Carlo Ancelotti.

Por sua vez, os Blaugranas, em destaque devido aos problemas de Dani Olmo, venceram dois jogos contra Real Madridcom nove gols a favor (4-0 e 5-2), para apenas dois sofridos, nas duas últimas edições do clássico espanhol.

Ele clássico de Españaentre o Real Madrid e Barcelona, ​​passa por goleada em goleadapelo menos nas últimas seis edições.