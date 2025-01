Biden concede Medalha de Honra a 7 soldados do Exército dos EUA em cerimônia na Casa Branca

CNN

O presidente Joe Biden concedeu a Medalha de Honra – o maior prêmio militar de bravura do país – a sete soldados do Exército dos EUA em uma cerimônia na Casa Branca na sexta-feira, marcando a última vez que ele presidiria uma ocasião como comandante-em-chefe.

“Eles são genuínos, para seus principais heróis. Heróis de diferentes categorias, diferentes posições e até mesmo de diferentes gerações. Mas heróis que foram além do dever – heróis que merecem o mais alto e mais antigo reconhecimento militar da nossa nação, a Medalha de Honra”, disse Biden ao apresentar as histórias de coragem e bravura.

Seis dos ganhadores da medalha foram reconhecidos postumamente décadas depois de suas ações heróicas durante as Guerras da Coréia e do Vietnã, enquanto o sétimo, então soldado de primeira classe Kenneth J. David, compareceu pessoalmente à cerimônia na Casa Branca.

Os homenageados postumamente foram: Unip. Bruno R. Orig; Pfc. Wataru Nakamura; Cpl. Fred B. McGee; Pfc. Charles R. Johnson; General Richard E. Cavazos; e capitão Hugh R. Nelson Jr.

“Hoje concedemos a estes indivíduos uma Medalha de Honra”, disse Biden. “Não podemos parar por aqui. Juntos como nação, cabe a nós dar significado a esta medalha. Para continuar lutando. Continuar lutando um pelo outro, um pelo outro. Continuar defendendo tudo pelo que esses heróis lutaram e pelos quais muitos deles morreram.”

David apertou a mão de Biden para uma sala cheia de aplausos na sexta-feira ao receber sua medalha.

Em maio de 1970, a companhia de David sofreu intenso ataque de uma grande força inimiga. David, que era operador de radiotelefonia, assumiu posição para enfrentar o inimigo e desviar o fogo de seus colegas soldados.

“Sem se preocupar com sua própria vida”, disse a Casa Branca, ele seguiu em frente.

Cercado por três lados, David revidou com seu rifle e granadas de mão. Sua companhia sofreu inúmeras baixas e, quando as forças inimigas tentaram atingir os feridos, ele deu um pulo e gritou para chamar a atenção de volta para si.

Depois de ser ferido, David continuou na luta, afastando o fogo inimigo dos helicópteros amigos que tentavam pousar para evacuar outros. Somente quando o último helicóptero pousou ele recuou de sua posição, continuando a atirar até ser finalmente evacuado.

Orig estava retornando de uma missão de instalação de cabos perto de Chipyong-ni, na Coreia, em fevereiro de 1951, quando viu vários colegas soldados que haviam sido feridos durante um ataque inimigo. Ele imediatamente administrou os primeiros socorros e começou a evacuar os feridos para um local seguro com a ajuda de outros soldados – ficando exposto ao fogo inimigo. Ele estava voltando de uma dessas viagens quando viu que uma tripulação de metralhadora estava quase totalmente ferida.

Orig se ofereceu para tripular a metralhadora e forneceu cobertura para um pelotão amigo em retirada. Ele lutou naquela posição até que eles foram invadidos. A Casa Branca disse que quando o terreno perdido foi posteriormente recapturado, “Orig foi encontrado morto ao lado de sua arma, e a área em frente de sua arma estava repleta de vários soldados inimigos mortos”.

Como nipo-americano, Nakamura foi enviado para um campo de internamento com sua família após o ataque a Pearl Harbor, disse seu sobrinho, Gary Takashima, aos repórteres. Ainda assim, alistou-se no Exército “assim que pôde”, disse Takashima, “para mostrar a sua lealdade e sentido de dever para com o seu país”. Ele serviu pela primeira vez na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e foi convocado das reservas durante a Guerra da Coréia.

Nakamura foi morto em maio de 1951 em combates intensos depois de ser atacado enquanto verificava e reparava uma linha de comunicação entre seu pelotão e um posto de comando. De acordo com a Casa Branca, Nakamura foi alvejado enquanto verificava a linha de comunicações e descobriu que as forças inimigas tinham “cercado posições amigas e ameaçavam romper as linhas de defesa da empresa”.

Nakamura atacou o inimigo com uma baioneta fixa e destruiu um ninho de metralhadoras hostis, expulsando-os de vários bunkers capturados, disse a Casa Branca. Ele retirou-se quando ficou sem munição, apenas para se rearmar e voltar à luta com outros soldados antes de ser morto por uma granada inimiga.

“Ele teria ficado muito honrado em receber a Medalha de Honra, mas teria sentido que tudo isso era demais para fazer o que deveria fazer”, disse a família de Nakamura aos repórteres na semana passada.

Em junho de 1952, McGee “liberou um grande volume de fogo de apoio” durante um ataque a uma posição inimiga, assumindo o comando de seu esquadrão depois que vários colegas soldados, incluindo o líder de seu esquadrão, ficaram feridos. Sob fogo intenso, McGee moveu sua arma várias vezes para continuar a apoiar o ataque, dando cobertura a outros elementos de seu pelotão. Ele ordenou que seu esquadrão evacuasse sua posição, mas recusou-se a seguir o exemplo, ficando para trás para evacuar os feridos e mortos.

“Embora ferido no rosto, ele se expôs heroicamente ao ficar de pé sob intenso fogo de metralhadora e morteiro inimigo e tentou evacuar o corpo do mensageiro da companhia”, disse a Casa Branca.

McGee morreu em 3 de janeiro de 2020, disse sua neta, Kristen Lee Bailey, aos repórteres na semana passada, acrescentando que seus atos no campo de batalha “não foram nenhuma surpresa, porque ele sempre foi altruísta, amoroso e honrado em tudo o que fez”.

Johnson foi morto em junho de 1953 durante um ataque noturno esmagador das forças chinesas ao seu bunker. Apesar de estar ferido, Johnson prestou primeiros socorros a outros, ajudando outros soldados e matando “várias tropas inimigas em combate corpo a corpo”. Ao chegar à segurança de um segundo bunker, Johnson percebeu que a situação era “insustentável” e colocou-se entre os feridos e as forças inimigas, dizendo-lhes que os iria deter “o melhor que pudesse”.

“Seus esforços corajosos e altruístas salvaram a vida de até 10 soldados”, disse a Casa Branca.

Garry Trey Mendez, sobrinho de Johnson, nunca conheceu seu tio. Mas ele conheceu os homens que Johnson salvou e aprendeu com eles a história de heroísmo.

“É tão bom ouvir a sua história contada à nação em geral e, espero, inspirar a todos da mesma forma que nos inspirou na família ao longo de todos estes anos”, disse ele aos repórteres.

Quase três décadas antes de Cavazos se tornar o primeiro general hispânico de quatro estrelas do Exército dos EUA, ele foi primeiro-tenente na Guerra da Coréia, onde liderou sua companhia em um ataque em junho de 1953 a um posto avançado inimigo entrincheirado. Depois de infligir pesadas baixas ao posto avançado, Cavazos e seus homens ficaram sob fogo intenso. Cavazos – para quem a extensa base militar do Texas anteriormente conhecida como Fort Hood seria mais tarde renomeada – retirou-se e reagrupou-se, liderando mais ataques ao posto avançado inimigo, destruindo sempre equipamento e pessoal inimigo.

Quando recebeu ordem de retirada, Cavazos voltou repetidamente ao campo de batalha para recuperar e evacuar as vítimas que haviam sido deixadas para trás, apenas permitindo-se ser tratado de seus próprios ferimentos quando teve certeza de que a colina estava limpa. A carreira militar de Cavazos durou 33 anos.

“Ele era um homem de profunda fé que amava o seu país, amava a sua família, amava os seus soldados, e foi esse amor – esse amor altruísta – que o levou colina acima naquela noite de 1953 para reunir os homens da sua companhia e obter em segurança”, disse o filho de Cavazos, Tommy, aos repórteres na semana passada.

Nelson atuava como comandante de um helicóptero armado Huey durante a Guerra do Vietnã, em junho de 1966, quando seu helicóptero foi abatido, caindo no meio de posições inimigas. Com o fogo inimigo vindo de cerca de 9 metros de distância, Nelson começou a evacuar sua tripulação dos destroços, retirando dois soldados do helicóptero. Depois de deitar o segundo soldado no chão, ele usou o seu próprio corpo “como escudo humano para cobrir o seu camarada”, disse a Casa Branca.

“Ele salvou a vida de seu colega soldado sacrificando a sua própria”, disse a Casa Branca. Um dos colegas soldados de Nelson conseguiu então usar uma granada de fumaça para sinalizar a outras aeronaves para evacuar os sobreviventes e os restos mortais de Nelson.