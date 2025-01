Bill Belichick revela se está ou não interessado em se tornar treinador dos Cowboys

ÓEm 12 de janeiro, o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, finalmente admitiu que era hora de ele e o técnico Mike McCarthy “seguirem em uma direção diferente”. Isto marcou uma mudança significativa após meses de apoio público a McCarthy, incluindo uma declaração recente onde Jones o chamou de “os melhores treinadores que eu acho que existem.”

Após uma temporada decepcionante de 7 a 10, os Cowboys agora enfrentam o desafio de encontrar um novo líder para guiá-los em direção à redenção. Embora Deion Sanders tenha sido inicialmente considerado um substituto em potencial, a atenção recentemente se voltou para a ex-lenda do treinador da NFL, Bill Belichick. Mas será que Belichick, agora focado no futebol universitário, tem algum interesse no papel?

Bill Belichick apresentado como novo técnico de futebol da UNC no Dean Dome

O nome de Belichick permaneceu nos círculos da NFL desde que ele deixou o New England Patriots e transição para o futebol universitário com a Universidade da Carolina do Norte Tar Heels dezembro passado. As especulações sobre seu retorno à NFL persistiram, com Diana Russini do The Athletic relatando em novembro que “treinar está em seu sangue. Ele quer isso.”

Com a posição de treinador dos Cowboys agora aberta muitos presumiram que Jerry Jones poderia tente atrair Belichick de volta à NFL. Jonathan Jones, da CBS Sports, colocou lenha na fogueira, escrevendo: “Belichick e Jones tiveram um bom relacionamento ao longo das décadas, e fontes indicaram no mês passado que Belichick tinha interesse no emprego em Dallas, caso fosse aberto..”

Belichick continua comprometido com a UNC

No entanto, o próprio Belichick despejou água fria nesses rumores. Falando no podcast Let’s Go, ele deixou claro que seu foco permanece na construção de um programa de sucesso na UNC. “Estou focado em Carolina e Tar Heels e em fazer com que a equipe de 25 lá em Carolina seja a melhor possível e construir o programa em um alto nível“, disse ele. Isso se alinha com seus comentários anteriores durante sua conferência de imprensa introdutória na UNC, onde ele declarou enfaticamente:”Eu não vim aqui para sair.“

Desde que assinou um contrato de cinco anos vale US$ 10 milhões anualmente com a UNCBelichick está totalmente imerso na formação de sua nova equipe. Ele recrutou 13 jogadores através do portal de transferências e preencheu 10 cargos de coaching e equipe de suporte antes de sua temporada de estreia.

Apesar da capacidade potencial de Jerry Jones de cumprir a cláusula de compra de US$ 10 milhões de Belichick, parece improvável que o treinador veterano trocará suas ambições no futebol universitário por outra passagem pela NFL. Como disse Diana Russini sucintamente: “Bill Belichick não tem planos de retornar à NFeu.”