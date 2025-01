Bill Maher reage à redução da burocracia na Califórnia após incêndios florestais em Los Angeles

TMZ. com

Bill se juntou a nós no “TMZ Live” e perguntamos a ele sobre o calor que Newsom e Bass estão enfrentando em resposta aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles e o que será necessário para a reconstrução de Los Angeles.

O apresentador do ‘Real Time’ diz que Newsom e Bass merecem absolutamente ser responsabilizados pelo que Maher considera uma série de erros que exacerbaram o desastre… e ele diz que agora é absolutamente o momento de conversar sobre suas ações, ou falta disso.

Bill mora em Los Angeles e está preocupado com como será o esforço de reconstrução… porque todos os obstáculos que as pessoas têm que enfrentar para construir nesta cidade realmente arrastam as coisas.