Bolsonaro se manifesta após vídeo sobre Pix de Nikolas viralizar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (16), que o vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), sobre o monitoramento das movimentações via Pix pelo governo, foi simples e objetivo. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao portal “Faroeste à Brasileira”.

“A esquerda tem uma verdade relativa, é a verdade que interessa para os seus objetivos. Essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda. Olha o caso do garoto Nikolas, ele fez um vídeo curtinho, de quatro minutos, mas com verdades simples e objetivas na forma dele se expressar. Ele é um jovem de 27 anos, que fez o governo voltar atrás na sua decisão”, disse Bolsonaro. O vídeo do deputado já ultrapassou a marca de 300 milhões de visualizações. Na gravação, Nikolas afirmou que as mudanças no monitoramento das transações pela Receita Federal visavam cobrar Imposto de Renda (IR) sobre valores sem origem comprovada. O governo federal nega qualquer vínculo entre o controle da Receita e a cobrança de IR.

Após a grande repercussão, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou a revogação do ato que ampliava a fiscalização sobre o Pix. Nas redes sociais, internautas relataram que a possibilidade do Pix ser taxado teria surgido durante o governo Bolsonaro.

O ex-presidente da República afirmou, durante a entrevista, que a ferramenta foi criada para ser uma transação sem custos. “Na época, uma pessoa — não quero falar o nome dela aqui, mas até a demiti depois — queria cobrar uma ‘taxinha’ [sobre o Pix]. […] Mas sepultamos essa ideia de cobrar qualquer taxa”, concluiu. *Sob supervisão de Ronald Johnston