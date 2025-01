Bom Jesus 2025: Corrida de Canoas em Penedo vai premiar quatro categorias

Todo segundo domingo do mês de janeiro em Penedo é reservado para celebrar Bom Jesus dos Navegantes, tradição religiosa cujo ponto alto é a procissão fluvial no Rio São Francisco que acontece no período da tarde.

Horas antes desse espetáculo de fé, dezenas de ribeirinhos de cidades alagoanas e sergipanas se encontram na Croa dos Patos, ponto de partida das corridas de canoas promovidas pela Prefeitura de Penedo.

Este ano, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) vai premiar quatro categorias, distribuindo o total de oito mil reais entre os primeiros colocados (confira o quadro abaixo do texto).

As disputas que enchem o rio com as tradicionais embarcações à vela, com um ou mais panos, acontecem no dia 12 de janeiro, com previsão para iniciar às 11 horas, dependendo das condições de vento. A inscrição é feita no local da largada.

São quatro páreos com diferentes tipos de embarcações e distâncias, tradição mantida por pescadores passada de geração a geração, envolvendo desde habilidades no comando das canoas até a fabricação delas, algumas projetadas especialmente para desenvolver mais velocidade, todas impulsionadas por vento, correnteza e agilidade humana.

Confira as premiações por páreo:

1º Páreo: Barco Pescaria 1 Pano

1º Colocado: R$ 400,00

2º Colocado: R$ 300,00

3º Colocado: R$ 250,00

4º Colocado: R$ 200,00

5º Colocado: R$ 150,00

2º Páreo: Barco Fino 1 Pano

1º Colocado: R$ 400,00

2º Colocado: R$ 300,00

3º Colocado: R$ 250,00

4º Colocado: R$ 200,00

5º Colocado: R$ 150,00

3º Páreo: Embarcações de até 9 metros e 10 centímetros

1º Colocado: R$ 1.000,00

2º Colocado: R$ 800,00

3º Colocado: R$ 500,00

4º Páreo: Embarcações de 12 metros

1º Colocado: R$ 1.200,00

2º Colocado: R$ 1.000,00

3º Colocado: R$ 700,00

A corrida de canoas é uma verdadeira festa popular que movimenta Penedo e atrai espectadores de todas as partes para um dia de muita adrenalina e celebração durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes!

Data: 12 de janeiro de 2025

Horário: 11 horas

Local de partida: Croa dos Patos

Fotos Arquivo Secom PMP