Bom Jesus Solidário distribui meia tonelada de alimentos para instituições de Penedo

A Prefeitura de Penedo lançou este ano uma campanha de solidariedade durante os tradicionais festejos alusivos ao santo protetor dos ribeirinhos, iniciativa coroada com sucesso.

Organizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), a campanha intitulada Bom Jesus Solidário instalou pontos de coleta de alimentos nos dois pontos de maior concentração de pessoas.

Os itens doados pela população no local das celebrações religiosas e no espaço dos shows musicais resultaram em meia tonelada de alimentos repassados para instituições de caridade e assistência social de Penedo.

“Graças à generosidade da nossa comunidade, arrecadamos 500 quilos de alimentos que serão destinados a três importantes instituições, a Paróquia São Francisco, a Casa do Bom Samaritano e o Centro Juvenil Maria Auxiliadora”, informa a Secretária de Assistência Social Ana Teresa Lopes.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a solidariedade e o cuidado com os que mais precisam”, acrescenta Ana Teresa, agradecendo aos doadores e voluntários do Bom Jesus Solidário.

A Paróquia de São Francisco já recebeu parte dos alimentos, entrega feita ao Padre Lauro. Amanhã (sexta, 17) a distribuição será feita no Centro Juvenil, localizado na Vila Matias, e na Casa do Bom Samaritano, situada na zona rural de Penedo.