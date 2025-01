Brett Favre admite que pensava que o diagnóstico de Parkinson ‘era o fim do mundo’

TMZSports. com

Brett Favre está admitindo que inicialmente ficou apavorado ao saber do diagnóstico de Parkinson… andaime TMZ Esportes ele a princípio pensou que “era o fim do mundo”.

“Estou tentando viver no presente”, disse ele, “e aproveitar ao máximo o que tenho”.

O membro do Hall da Fama, de 55 anos, apontou para sua família, seus amigos e seu “grande grupo de apoio” por motivos para permanecer positivo. Ele também disse que o medicamento para Parkinson que está tomando controlou seus sintomas.

Ele, no entanto, revelou que sua mente às vezes se desvia para o que poderia estar no horizonte – nos dizendo: “Há sempre o medo do que acontece a seguir – qual é o próximo passo?”