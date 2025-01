Câmara liderada pelo Partido Republicano vota para proibir atletas transgêneros de esportes femininos

CNN

A Câmara votou na terça-feira a aprovação de um projeto de lei liderado pelo Partido Republicano que proibiria atletas transgêneros de praticar esportes femininos e femininos em escolas e instituições educacionais financiadas pelo governo federal.

Espera-se que a legislação seja aprovada em seguida pelo Senado controlado pelo Partido Republicano. A votação na Câmara foi de 218 a 206, com dois democratas votando a favor e um democrata votando “presente”. Os deputados Vicente Gonzalez e Henry Cuellar, do Texas, foram os dois democratas que votaram a favor do projeto e o deputado Don Davis, da Carolina do Norte, foi o voto presente.

Os republicanos colocaram os ataques aos democratas sobre questões transgênero em primeiro plano nas disputas competitivas durante o último ciclo eleitoral, inclusive no topo da chapa com o presidente eleito Donald Trump.

Após a vitória de Trump na Casa Branca, alguns democratas disseram que o seu partido deve fazer mais para responder às potenciais preocupações dos eleitores.

Esta não é a primeira vez que os republicanos do Congresso avançam com esta peça legislativa.

Durante a última sessão do Congresso, os republicanos da Câmara aprovaram o projeto por 219 votos a 203, seguindo linhas partidárias estritas, mas ele não foi aprovado pelo Senado liderado pelos democratas.

Agora, os republicanos estão trazendo o assunto de volta com o Senado sob o controle do Partido Republicano. O projeto ainda enfrenta um futuro incerto no Senado, pois alguns democratas precisariam se unir aos republicanos para fazer avançar a legislação.

O projeto de lei proibiria mulheres e meninas transexuais de jogar em equipas desportivas consistentes com a sua identidade de género. Pretende alterar a lei federal para exigir que “o sexo seja reconhecido com base exclusivamente na biologia reprodutiva e na genética de uma pessoa ao nascer”, com a finalidade de determinar o cumprimento do Título IX no atletismo, de acordo com o texto legislativo.

O Título IX proíbe a discriminação com base no sexo em programas ou atividades educacionais que recebam financiamento do governo federal e se aplica a escolas e outras instituições educacionais.

O projeto de lei não “proibiria escolas ou instituições de permitir que homens praticassem contra times esportivos femininos”, de acordo com um folheto informativo do Comitê de Educação e Força de Trabalho da Câmara.

De acordo com o texto legislativo, o projeto de lei não proíbe as instituições “de permitir que homens treinem ou pratiquem um programa ou atividade atlética designada para mulheres ou meninas, desde que nenhuma mulher seja privada de uma vaga no elenco de uma equipe ou esporte, oportunidade de participar de um treino ou competição, bolsa de estudos, admissão em uma instituição educacional ou qualquer outro benefício que acompanhe a participação no programa ou atividade atlética.”

No entanto, a ficha informativa do comitê de Educação afirma que, de acordo com o projeto de lei, “um beneficiário de financiamento federal para a educação viola a proibição do Título IX contra a discriminação sexual se o beneficiário operar, patrocinar ou facilitar programas ou atividades atléticas e permitir que uma pessoa cujo sexo seja masculino participar de um programa ou atividade atlética designada para mulheres ou meninas.”

O projeto de lei – denominado “Lei de Proteção de Mulheres e Meninas nos Esportes” – foi apresentado pelo deputado republicano Greg Steube, da Flórida.

Os republicanos argumentaram que as mulheres transexuais têm uma vantagem física sobre as mulheres cisgénero no desporto e, portanto, a sua participação poderia, consequentemente, limitar as oportunidades para outras pessoas.

Os democratas afirmaram que as políticas para restringir a participação de atletas transexuais em desportos coletivos aumentam a discriminação que as pessoas trans enfrentam, especialmente os jovens trans. E argumentam que os republicanos estão a tentar minar os direitos dos estudantes LGBTQ ao avançarem com o projeto de lei.

A votação na Câmara ocorre num momento em que os estados liderados pelo Partido Republicano em todo o país continuam a promover medidas anti-trans, incluindo projetos de lei destinados a impedir que estudantes transexuais joguem em equipas desportivas consistentes com a sua identidade de género.

Além de ter grande destaque na campanha, a questão dos direitos dos transgêneros gerou polêmica no Capitólio.

No final do ano passado, a deputada republicana Nancy Mace, da Carolina do Sul, anunciou que estava apresentando uma resolução para impedir que mulheres transexuais usassem os banheiros femininos no Capitólio dos EUA. A decisão de Mace ocorreu depois que a deputada democrata Sarah McBride, de Delaware, se tornou a primeira pessoa transgênero eleita para o Congresso.

McBride postou no X no dia em que Mace anunciou sua resolução: “Todos os dias os americanos vão trabalhar com pessoas que têm jornadas de vida diferentes das suas e se envolvem com elas de maneira respeitosa, espero que os membros do Congresso possam reunir a mesma gentileza”.

“Esta é uma tentativa flagrante dos extremistas de extrema direita de desviar a atenção do facto de que não têm soluções reais para o que os americanos enfrentam. Devíamos concentrar-nos em reduzir o custo da habitação, dos cuidados de saúde e dos cuidados infantis, e não em fabricar guerras culturais”, disse McBride.

Não está claro se o projeto será aprovado no Senado e provavelmente enfrentará uma batalha difícil na Câmara devido à estreita margem de controle partidário.

Os republicanos do Senado têm 53 cadeiras. Normalmente, isso significaria que pelo menos sete democratas precisariam votar com os republicanos para atingir o limite de 60 votos e avançar com um projeto de lei sujeito a obstrução.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.