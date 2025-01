Carrie Underwood se apresentará na posse de Donald Trump

Donald Trump não está lutando para encontrar talentos de primeira linha para sua segunda posse … Carrie Underwood foi morto para se apresentar na cerimônia de posse, descobriu o TMZ.

Uma fonte com conhecimento direto confirma ao TMZ… o vencedor do “American Idol” cantará uma música patriótica antes do presidente eleito Trump tomar posse como o 47º presidente dos Estados Unidos.

O nome de Underwood foi listado no que parecia ser um programa vazado detalhando a ordem do show para o grande dia de Trump… O TMZ também obteve uma cópia do programa e confirmamos que é real.





A cantora country cantará “America the Beautiful”… ao lado do Coro das Forças Armadas e do Glee Club da Academia Naval dos Estados Unidos.

O desempenho diminuirá depois que o Veep eleito JD Vance tomar posse e momentos antes do retorno oficial de DT como Comandante-em-Chefe.

Carrie cantou o Hino Nacional em vários eventos esportivos… basta observar como ela canta a balada no jogo dos playoffs do Nashville Predators anos atrás.

CU não é a primeira celebridade a apresentar uma música patriótica alternativa no dia da posse. Barbra Streisand cantou “God Bless America” ​​​​na posse de Bill Clinton em 1993, Aretha Franklin cantou “My Country, ‘Tis of Thee” na cerimônia de Barack Obama em 2009, e Ray Charles cantou “America the Beautiful” na posse de Ronald Reagan. gala pela 2ª vez em que foi empossado como POTUS.