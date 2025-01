carro fica destruído após pegar fogo em viaduto, no Jacintinho

Um carro pegou fogo, na tarde desta sexta-feira, 17, no Viaduto Oscar Ramalho Fontes de Lima, no bairro do Jacintinho, em Maceió.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h44 e enviou quatro militares em uma viatura para conter as chamas. Veja no vídeo abaixo:

“Sem vítima. Incêndio em veículo GNV (Gás Natural Veicular). Combatido com uso de água da viatura e líquido gerador de espuma”, confirmou o Corpo de Bombeiros.

O automóvel – aparentemente a carroceria de um Ford Fiesta de modelo antigo – ficou completamente destruído no incêndio. Por conta disso, o trânsito ficou lento na região.