Causa da morte de Jocelyn Wildenstein: Do que morreu a icônica ‘Mulher-Gato’ e excêntrica bilionária aos 84 anos?

Jocelyn Wildensteina celebridade e socialite nascida na Suíça, apelidada de “Mulher-Gato”, faleceu aos 84 anos. Conhecida por suas extensas cirurgias estéticas destinadas a obter características felinas, Wildenstein morreu na terça-feira em Paris devido a uma embolia pulmonar. Seu parceiro, designer de moda Lloyd Kleincompartilhou a notícia através da AFP, expressando sua tristeza pelo falecimento dela. Wildenstein era visto pela última vez em público em 18 de dezembro em Parisparecendo saudável enquanto sorria para os espectadores vestida com uma jaqueta de pele, leggings, botas e óculos escuros pretos.

Nascer Jocelyne Périssetela passou de origens humildes para casar com o bilionário franco-americano Alec N. Wildenstein no final dos anos 1970. A união deles começou após um encontro casual em um safári na fazenda da família Wildenstein, Ol Jogi, no Quênia. Apresentado pelo traficante de armas saudita Adnan Khashoggi, Alec e Jocelyn se uniram por causa do interesse comum pela vida selvagem.

Relembrando um de seus primeiros encontros, ela descreveu como Alec caçou um leão que atacava antílopes. “Você deve comer uma parte do coração do seu jogo“, disse ela sobre a experiência, explicando que foi um gesto simbólico para”tome o poder do leão.”

Seu romance turbulento culminou em uma fuga para Las Vegas em 1978, e A vida de Jocelyn rapidamente se transformou em uma vida de opulência. A família Wildenstein presidiu a Wildenstein & Co., uma prestigiada concessionária de arte com sede em Pariso que lhe proporcionou acesso a riqueza e luxo extraordinários. No entanto, seu casamento desvendado em 2000 em meio a alegações de infidelidade de Alec. O divórcio foi um dos mais caros da história, com Jocelyn recebendo uma quantia surpreendente Acordo de US$ 2,5 bilhões e US$ 100 milhões adicionais anualmente durante 13 anos.

Uma vida marcada por excessos e mudanças

Apesar de seus ganhos financeiros inesperados, a fortuna de Jocelyn diminuiu ao longo dos anos. Seus hábitos de consumo luxuosos e cirurgias cosméticas contínuas a deixou irreconhecível na década de 1990 e acabou levando à falência. Certa vez, ela descreveu a África como sua “primeira história de amor”, relembrando seus primeiros anos em Ol Jogi, onde ajudou a construir o rancho do zero. Em uma foto de flashback recente que ela compartilhou, Jocelyn legendou: “Meus primeiros anos no Ol Jogi construindo este lindo rancho do zero antes de ter meus filhos.”

Embora sua vida tenha sido marcada por excessos e transformações, Jocelyn continuou sendo uma figura proeminente nos círculos da alta sociedade. No momento da sua morte, ela tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram e se descrevia como uma “negociante de arte”, mantendo uma conexão com o mundo que antes a definia.