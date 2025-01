Celebridades ficando em forma Quem você prefere?!

Se você está procurando alguma informação sobre fitness ou apenas quer ver algumas estrelas sensuais dando um impulso em seus corpos de verão… bem, você veio ao lugar certo 💪! Enquanto você passa por essas celebridades em forma, com quem prefere suar a camisa?

Cantores Rita Ora dar Nicole Scherzinger fizeram poses quase idênticas com seus pesos livres, mas em qual gostosa de braços tonificados você está apostando todo o seu dinheiro?

Confira o nadador-cantor Cody Simpson e ator Sam Asghari colocando-se em forma. Ambos os senhores compartilharam fotos de flexão nas redes sociais, mas qual garanhão está ganhando as cadeias e ganhos?

Foi dia de perna para o galã do futebol Cristiano Ronaldo … e o rapper Garanhão Meg Thee pode ser ‘Savage’, mas suas pernas tonificadas definitivamente não são medianas, mas qual estrela forte está recebendo seu voto?

Vindo através do swing, ex jogador de futebol profissional Eric Decker e ator Mateus Lillard acerte a quadra de pickleball com propósito, mas qual tiro de ação você fez gritar– querendo mais?!