Chiquete: Gostaria de dar campeonatos ao Cruz Azul

O zagueiro mexicano garantiu que vê o Cruz Azul muito perto de erguer um novo troféu na Liga MX

MÉXICO – Um dos reforços da Cruz Azul para ele Fechando 2025, Jesus Orozco Chiquetedestacou a fome que sente como novo elemento de La Máquina, ressaltando que seu desejo nesta nova etapa é conquistar títulos.

Em entrevista para ESPN, Chiquete Ele garantiu que “gostaria de dar a esta instituição campeonatos, finais, semifinais, para estar sempre no topo, brigando pelos primeiros lugares”.

O time juvenil Chivas compartilhou as palavras que trocou com seu novo treinador, Martin Anselmi. “O que o Martin me disse, até agora, é para ter calma, ele chegou muito perto, percebi diferenças nas táticas que ele me pede. Então ele se aproximou de mim dessa maneira. “Ele tem me aconselhado.”

O Cruz Azul apresentou Chiquete como reforço para o Clausura 2025. ESPN

O defesa-central mexicano é uma das contratações mais importantes do mercado de inverno e garantiu que Cruz Azul está cada vez mais perto de alcançar sua tão esperada décima estrela.

“Sinto-me sincero, vejo-os muito de perto, acho que são detalhes que são necessários. Detalhes muito simples, mas vejo a equipe cada vez melhor. Cada vez que vejo a equipa mais ligada e unida e apesar dos contratempos também estão ainda mais unidos e com mais vontade de querer levantar um troféu, isso é o importante”, expressou. Orozco Chiquete sobre sua nova equipe.

A partida de Jesus Orozco do Guadalajara Foi um dos momentos mais polémicos que o jogador viveu nos últimos dias, mas considerou que o seu processo com o Flock já tinha terminado, pelo que não hesitou em aceitar a oferta que lhe tinha feito. Cruz Azul.

“Acho que já disse isso antes, que quando você sente que deu tudo em algum lugar e sente que não pode mais oferecer mais, acho que é hora de se afastar e a verdade é que senti que ele estava muito calma comigo, porque eu sabia que tinha dado tudo e sempre dei tudo de mim. Sempre fui um profissional dentro e fora de quadra, acho que foi uma decisão pelo desafio que representa. Cruz Azul e a instituição, tudo isso me chamou a atenção”, declarou. Chiquete.