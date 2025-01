Como Trump está apostando nas leis do século 18 para suas promessas de fronteira e cidadania

CNN

–



O presidente eleito, Donald Trump, está se preparando para tirar o pó de uma série de leis e teorias jurídicas centenárias para impulsionar sua agenda do primeiro ano – particularmente na fronteira e na cidadania por direito de nascença – esperando que a história esteja do seu lado quando os inevitáveis ​​desafios jurídicos surgirem. caminho para o Supremo Tribunal.

O novo presidente disse que pretende usar uma lei obscura de 1798 com uma história sórdida para acelerar as deportações e sugeriu a possibilidade de invocar uma lei separada lei com raízes na Rebelião do Whisky de 1794 para implantar militares em solo americano.

A imigração não é a única política em jogo: alguns dos seus aliados, incluindo o vice-presidente eleito JD Vance, defenderam a aplicação de uma lei de castidade de 1873 que poderia proibir o envio de drogas abortivas pelo correio.

Trump enquadrou as leis como uma reminiscência de uma época mais forte na política americana, sugerindo que ele pode usar os poderes assinados em lei pelos presidentes John Adams, Thomas Jefferson e outros para confrontar o “inimigo de dentro” e realizar deportações em massa de indocumentados. imigrantes.

“Pensem nisso: tivemos que voltar a 1798”, disse Trump numa reunião conservadora na Geórgia, dias antes das eleições de novembro. “Foi quando tivemos leis que foram eficazes.”

Mas pelo menos algumas das autoridades que Trump se prepara para alegar têm histórias tensas – e a sua invocação irá provocar confrontos com um impopular Supremo Tribunal conservador, 6-3, que está a ser observado de perto pelo seu apetite de actuar como barreira de protecção à nova administração.

“O estilo de Trump é ‘Não fique no meu caminho’”, disse William Banks, professor de direito da Universidade de Syracuse e especialista na Lei da Insurreição.

A lei de 1807, disse Banks, dá ao presidente “discricionariedade suficiente para que ele possa dirigir um caminhão através” de seus requisitos para mobilizar militares em casa, como para a fiscalização da imigração.

“A lei permite que ele faça muito por conta própria”, acrescentou Banks, “com muito poucos obstáculos processuais”.

Durante a sua campanha, Trump prometeu especificamente invocar a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798 para “atacar e desmantelar todas as redes criminosas migrantes que operam em solo americano”. A lei permite ao governo federal agilizar as deportações de cidadãos de uma “nação hostil” em tempos de guerra ou quando um inimigo tenta uma “invasão ou incursão predatória” nos Estados Unidos.

“Tínhamos que retroceder até aqui, porque naquela época não jogávamos”, disse Trump num comício em novembro.

A noção de que os migrantes que entram nos EUA representam uma “invasão” ganhou popularidade entre alguns conservadores legais, particularmente no contexto da cidadania por nascença – outro princípio histórico que Trump prometeu derrubar. Mas os especialistas dizem que o novo presidente enfrentará uma luta difícil para defender a lei nos tribunais, em parte devido ao histórico de como ela tem sido usada.

A Lei dos Inimigos Estrangeiros foi utilizada pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial para encarcerar cidadãos japoneses e outros, um precursor do internamento de cidadãos norte-americanos de ascendência japonesa (que o Supremo Tribunal manteve numa controversa decisão de 1944).

A lei, “pela sua história, é claramente uma autoridade em tempo de guerra e, portanto, ter um presidente a usar esta autoridade fora do tempo de guerra seria um claro abuso”, disse Katherine Yon Ebright, conselheira do Programa de Liberdade e Segurança Nacional do Centro Brennan, que escreveu extensivamente sobre a lei.

Mas Ebright e outros alertaram que não está claro se os tribunais interviriam para impedir Trump de usá-lo em tempos de paz.

Quando a Suprema Corte considerou pela última vez a Lei dos Inimigos Estrangeiros, em 1948, deu ao presidente Harry Truman ampla deferência para decidir quando a lei poderia ser invocada. Truman tinha tentado destituir um cidadão alemão e o recurso chegou ao Supremo Tribunal três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

A guerra, argumentou o tribunal na época, não termina necessariamente “quando o tiroteio parar”.

Alguns conservadores continuam esperançosos de que a próxima administração de Trump irá aplicar uma lei de 1873 que proíbe o envio de materiais “obscenos” e “indecentes” através do correio. Considerada pelos críticos como uma “lei zombie”, a Lei Comstock é vista pelos defensores anti-aborto como uma ferramenta que poderia ser usada para proibir o envio de medicamentos abortivos pelo correio.

Os abortos medicamentosos são responsáveis ​​por quase dois terços de todos os abortos nos EUA.

Trump disse à CBS News em agosto que ele – “de modo geral” – não usaria a lei para proibir o envio de medicamentos abortivos. E, no entanto, provavelmente haverá pressão sobre o seu Departamento de Justiça para minar a posição da administração Biden sobre a questão. O DOJ de Biden emitiu um memorando interno em 2022 concluindo que a Lei Comstock não proíbe o envio de medicamentos abortivos quando o destinatário não tem a intenção de “usá-los ilegalmente”.

Trump disse à NBC no início de dezembro que “provavelmente” não tentaria restringir o acesso a medicamentos abortivos, mas disse que “as coisas mudam”.

Vance, então senador republicano por Ohio, foi um dos vários republicanos que assinaram uma carta que descrevia aquele memorando como “decepcionante” e pedia que fosse “rescindido imediatamente”, de acordo com o The Washington Post.

O Supremo Tribunal evitou a questão num parecer relacionado em Junho que tratou da aprovação de décadas da pílula abortiva mifepristona pela Food and Drug Administration. Mas ficou claro durante as alegações orais daquele caso em Março que pelo menos dois conservadores – os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito – estavam interessados ​​na questão.

“Esta é uma disposição importante”, disse Alito. “Não é uma subseção obscura de uma lei complicada e obscura.”

A história desconhecida desta foto histórica

Trump flertou repetidamente com o uso dos militares para fins domésticos, inclusive durante o seu primeiro mandato. Numa entrevista no início deste ano à revista Time, ele discutiu a utilização dos militares ou da Guarda Nacional para ajudar na deportação de milhões de imigrantes indocumentados.

Dado que as forças armadas federais estão geralmente impedidas de aplicar a lei civil, Trump provavelmente teria de confiar na Lei da Insurreição para levar a cabo tal política.

A versão atual do ato foi invocada pela última vez pelo presidente George HW Bush durante os tumultos de Los Angeles em 1992, que se seguiram à absolvição de quatro policiais brancos no espancamento de Rodney King.

A proibição geral do uso de forças armadas internamente “não impede as forças armadas se for uma invasão do nosso país, e considero isso uma invasão do nosso país”, disse Trump à Time noutra entrevista após a eleição. “Iremos até onde me for permitido, de acordo com as leis do nosso país.”

O uso mais conhecido da Lei da Insurreição foi em 1957, quando o presidente Dwight Eisenhower federalizou a Guarda Nacional do Arkansas e enviou a 101ª Divisão Aerotransportada a Little Rock para integrar suas escolas. Essa ordem seguiu-se à decisão histórica da Suprema Corte, três anos antes, no caso Brown v. Conselho de Educação, que declarou as escolas segregadas inconstitucionais.

A Suprema Corte geralmente acatou a decisão do presidente de invocar a lei.

“Não existe um conjunto histórico de precedentes para interpretar leis como a Lei da Insurreição”, disse Banks. “E a razão, ironicamente, é que os tribunais deram um amplo espaço ao presidente para decidir quando é e quando não é necessário usar os militares.”

Trump também está interessado em reabrir uma velha luta sobre a cidadania por nascença, que tem sido uma lei estabelecida desde que o Supremo Tribunal decidiu, em 1898, que as pessoas nascidas em solo americano são cidadãos, mesmo que os seus pais não o sejam.

O presidente eleito há muito que critica o direito de cidadania por nascença, que é protegido pela 14ª Emenda.

Ainda assim, os seus aliados estão a considerar ordenar ao Departamento de Estado que negue passaportes a crianças com pais indocumentados e reforce os requisitos para vistos de turista para reprimir o “turismo de nascimento”, disseram fontes familiarizadas com o planeamento à CNN em Dezembro. Negar passaportes a pessoas nascidas nos Estados Unidos desencadearia ações judiciais imediatas.

No ano passado, Trump descreveu as proteções de longa data para as pessoas nascidas no país como sendo “baseadas num mito histórico e numa má interpretação intencional da lei”.

Mas os especialistas jurídicos de ambos os extremos do espectro político acreditam que a história funcionaria contra Trump.

“Se o Supremo Tribunal mantiver a sua abordagem de ‘história e tradição’, não apoiará uma ordem executiva que nega a cidadania por nascimento a filhos de estrangeiros não autorizados”, disse Rogers Smith, professor da Universidade da Pensilvânia. “Não há história ou tradição que apoie tal ação executiva, e há uma longa história e tradição de reconhecimento de tais crianças como cidadãos de nascença.”