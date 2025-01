Conclusões do relatório do procurador especial Jack Smith em 6 de janeiro e dos esforços de Trump para anular as eleições de 2020

CNN

–



A evidência estava lá para condenar Donald Trump.

Esta é a conclusão simples e poderosa do antigo conselheiro especial Jack Smith no seu relatório final sobre o esforço de Trump para anular as eleições presidenciais de 2020, que culminaram no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

O relatório de 137 páginas de Smith, divulgado durante a noite, menos de uma semana antes de Trump tomar posse para um segundo mandato como presidente, é uma justificação veemente da sua investigação e defesa contra os seus inúmeros críticos.

E embora tenha enfrentado ventos contrários políticos e jurídicos substanciais – especialmente por parte do Supremo Tribunal – Smith disse que a sua derrota final ocorreu nas urnas, quando Trump foi reeleito. Com Trump prestes a ser protegido de processo como presidente em exercício, de acordo com a política do Departamento de Justiça, escreveu Smith, estava tudo acabado.

Um segundo volume, que resume a outra metade do trabalho de Smith, sobre o que foi avaliado como um caso forte, mas agora encerrado, contra Trump sobre a retenção de registos confidenciais após a sua presidência e obstrução da justiça, ainda não é público.

Tal como acontece com todas as batalhas legais que Trump venceu nos últimos dois anos, faz parte do último “e se?” questão da eleição de 2024.

Aqui está o que você deve saber do relatório de Smith:

Esta é a segunda vez que um advogado especial que investiga Trump aponta para o facto de que a política do Departamento de Justiça significa que o antigo e futuro presidente não enfrentará um júri.

“A opinião do Departamento de que a Constituição proíbe a continuação da acusação e acusação de um Presidente é categórica e não depende da gravidade dos crimes acusados, da força das provas do Governo ou dos méritos da acusação, que o Gabinete apoia totalmente ”, escreveu Smith.

“De fato, exceto pela eleição do Sr. Trump e pelo retorno iminente à Presidência, o Escritório avaliou que as provas admissíveis eram suficientes para obter e sustentar uma condenação no julgamento.”

O procurador-geral Merrick Garland enfrentou críticas da esquerda por não nomear um advogado especial para investigar Trump até novembro de 2022 – e Smith só começou o seu trabalho no início do ano seguinte. E não foi um caso legal aberto e fechado. No entanto, o conselheiro especial indicou que a eleição de 2024 significava que ele estava sem tempo e sem opções.

Smith, no entanto, não garantiu uma condenação – apenas disse que há provas suficientes.

“É a mesma conclusão que qualquer promotor deve chegar antes de apresentar qualquer acusação: que há o suficiente para que um júri condene”, disse o analista jurídico sênior da CNN, Elie Honig. “Ele não está fazendo nenhuma previsão arrogante sobre o que um júri hipotético teria feito.”

Trump, que desde 6 de janeiro de 2021 insistiu que não fez nada de errado e agora planeja perdoar muitos dos presos, acusados ​​e condenados por tumultos no Capitólio naquele dia, disse repetidamente que foi inocentado desde que as acusações foram retiradas. Os advogados de Trump incluíram até a sua linha “totalmente exonerada” numa carta ao procurador-geral, tentando bloquear a divulgação do relatório.

Mas Smith disse que esse não é absolutamente o caso.

“Senhor. A carta de Trump afirma que o arquivamento de seus processos criminais significa a ‘exoneração completa’ do Sr. Trump”, escreveu Smith. “Isso é falso.”

Trump e o público já viram esta linguagem antes.

O antigo conselheiro especial Robert Muller, no seu relatório sobre o alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia nas eleições de 2016, disse que havia provas mais do que suficientes para acusar Trump de obstrução da justiça, mas não o fez.

“Embora este relatório não conclua que o presidente cometeu um crime, também não o exonera”, escreveu Mueller em 2019, durante o primeiro mandato de Trump.

“Se, após uma investigação minuciosa dos fatos, tivéssemos confiança de que o presidente claramente não cometeu obstrução à justiça, afirmaríamos isso”, afirmou Mueller.

E embora Trump tenha se declarado inocente das acusações federais e consistentemente chamado a investigação de “caça às bruxas”, seus advogados não tiveram qualquer oposição aos fatos do relatório de Smith, disse o procurador especial.

Uma carta dos advogados de Trump para Garland, escreveu Smith, “não identifica quaisquer objeções factuais específicas ao rascunho” do relatório que eles revisaram antes de seu lançamento público.

Embora Smith alegue que poderia ter obtido uma condenação, ele reconhece o óbvio: o Supremo Tribunal foi um factor decisivo.

“Devido aos fatos sem precedentes e à variedade de questões jurídicas que seriam litigadas neste caso, o Escritório estava ciente de que o caso envolveria riscos de litígio, assim como qualquer caso deste escopo e complexidade”, escreveu Smith.

“No entanto, após uma revisão exaustiva e detalhada da lei, o Gabinete concluiu que as acusações eram bem fundamentadas e sobreviveriam a quaisquer desafios legais na ausência de uma mudança na lei tal como existia no momento da acusação”, acrescentou.

Mas a lei mudou. Devagar. E a favor de Trump.

Smith tentou acelerar as coisas, pedindo ao Supremo Tribunal, em dezembro de 2023, que interviesse e considerasse a questão da imunidade presidencial.

O tribunal, porém, não estava com pressa. Recusou o pedido, esperou por uma decisão do tribunal de recurso (que Trump perdeu) e não ouviu os argumentos orais do caso até Abril. Quando a maioria conservadora do tribunal disse, em Julho, que os presidentes gozavam de ampla imunidade pelas suas acções oficiais na Casa Branca, só em Agosto é que o procurador especial pôde tentar novamente com uma acusação substitutiva que limitava as provas que Smith poderia usar.

Não dito por Smith: Três dos juízes com maioria de 6-3 foram nomeados por Trump durante o mesmo mandato para o qual ele agora gozava de imunidade.

Trump também conseguiu aproveitar a decisão de imunidade para adiar a sentença antes das eleições presidenciais, depois de ter sido condenado em Nova Iorque por acusações de fraude relacionadas com pagamentos de dinheiro secreto à estrela de cinema adulto Stormy Daniels.

Smith disse que o seu gabinete não teria acusado Trump se ele estivesse apenas a exercer os seus direitos de liberdade de expressão, envolvendo-se em “exageros ou políticas violentas”.

Trump e os co-conspiradores não indiciados no caso “Foram muito além de falar o que pensavam ou contestar os resultados eleitorais através do nosso sistema jurídico”, disse Smith, sobre os esforços para anular a vitória eleitoral de Joe Biden.

Ao longo de mais de 20 páginas, Smith expôs por que acreditava que o processo sem precedentes era justificado e que não havia alternativa, citando a necessidade de “proteger a integridade do processo eleitoral dos Estados Unidos” e o “interesse federal na defesa de prejudicará no futuro a tradição excepcional dos Estados Unidos de transições pacíficas do poder presidencial”.

O impeachment – ​​mesmo que Trump tenha sido condenado pelo Senado – é um processo político, não legal, escreveu Smith. Trump sofreu impeachment por seu papel no incitamento ao motim em 6 de janeiro de 2021, mas foi absolvido pelo Senado.

“Assim, mesmo que o Sr. Trump tivesse sido condenado pelo Senado, a responsabilização política, na forma de impeachment, não teria sido uma alternativa adequada à responsabilização criminal, especialmente considerando o alcance dos crimes do Sr. direcionado”, afirmou o relatório.

O conselheiro especial observou que mais de 1.500 pessoas foram acusadas pelas suas ações no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro, portanto Trump não deveria ter escapado: “Sr. A relativa culpabilidade de Trump pesou fortemente a favor de acusá-lo, como o maior responsável pelo que ocorreu no Capitólio em 6 de janeiro.”

No entanto, há outros que também evitarão acusações federais graças à vitória de Trump: os co-conspiradores não indiciados. Pelo menos um sujeito da investigação, que não foi identificado, pode ter cometido crimes não relacionados, e essa pessoa foi encaminhada para um gabinete de procurador dos EUA, de acordo com o relatório.

O relatório de Smith tem uma seção inteira que contempla como o Departamento de Justiça deveria abordar as investigações em anos eleitorais, algo que tem sido uma fonte constante de controvérsia, especialmente na última década.

Ele afirmou que, dado o momento da investigação e a candidatura simultânea de Trump à reeleição, as “ações do ex-presidente seriam criticadas por um eleitorado ou outro, independentemente do caminho que as investigações tomassem”.

O advogado especial disse que se baseou na política do DOJ e em sua própria experiência na Seção de Integridade Pública da Divisão Criminal do departamento e agiu “rapidamente”. A política do DOJ é não apresentar acusações nos meses anteriores às eleições, escreveu ele, mas não se aplica a casos já em tribunal, como foi o caso dele.

“Seja durante um ano eleitoral ou em qualquer outro momento, o dever dos procuradores após a acusação é litigar os seus casos de forma plena e zelosa”, afirma o relatório.

Smith está essencialmente dando aos futuros promotores um roteiro. Nunca houve uma articulação tão completa disto, especialmente por escrito, por isso o que Smith e a sua equipa escreveram aqui provavelmente se tornará relativamente importante em eleições futuras.

Smith escolheu palavras para os advogados de Trump, dizendo que eles vendiam uma “variedade de alegações falsas, enganosas ou infundadas” para atacar a integridade de suas acusações e investigação.

Esta repreensão contundente é ainda mais notável tendo em conta que uma das pessoas que Smith criticou foi o advogado de Trump, Todd Blanche, a escolha do presidente eleito para servir como vice-procurador-geral. Não está fora de questão que Blanche, nessa função, possa ajudar a supervisionar investigações de advogados especiais no futuro.

As condenações de Smith vieram em uma carta de 7 de janeiro a Garland e foram tornadas públicas no relatório. Smith enviou a carta na semana passada em resposta a uma carta cáustica da equipe de Trump, argumentando que o relatório nunca deveria ser divulgado porque ele é um “cidadão fora de controle que se faz passar inconstitucionalmente por promotor”.

É ainda mais chocante ver Smith condenar os advogados do novo presidente no mesmo dia em que um conselheiro especial separado também condenou o presidente cessante.

O procurador especial David Weiss, que investigou e processou com sucesso Hunter Biden, disse em seu próprio relatório final na segunda-feira que o presidente Joe Biden fez acusações “falsas” e “erradas” sobre a investigação para justificar o perdão de seu filho. (Biden disse que a investigação era injusta e contaminada pela política.)

Mas aqui está a realidade: pela primeira vez desde 2016, não há conselheiros especiais activos no Departamento de Justiça. A saga de oito anos de grandes investigações aparentemente intermináveis ​​acabou – por enquanto.