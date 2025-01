Conclusões do segundo dia de audiências de confirmação do Gabinete Trump

CNN

Os nomeados para o Gabinete de Donald Trump para cargos-chave nos serviços de inteligência, política externa e agências de aplicação da lei comprometeram-se a manter a política fora dos seus cargos, face às preocupações dos democratas de que o presidente eleito cumpra as suas promessas de perseguir os seus inimigos políticos quando assumir o cargo.

A nomeada por Trump para procuradora-geral, Pam Bondi, insistiu repetidamente que não permitiria que a política infectasse o seu Departamento de Justiça – acusando o DOJ do presidente Joe Biden de ser responsável por politizar a aplicação da lei contra Trump.

“Cada caso será processado com base nos fatos e na lei aplicada de boa fé, ponto final. A política precisa ser retirada do sistema”, disse Bondi perante o Comitê Judiciário do Senado. “Este departamento foi transformado em arma durante anos e anos e tem que parar.”

Além da promessa de Bondi de não ser influenciado pela política, o indicado por Trump para diretor da CIA, John Ratcliffe, disse que não imporia “testes decisivos políticos” à agência, enquanto o indicado para secretário de Estado e senador republicano Marco Rubio, da Flórida, defendeu a importância da OTAN, uma aliança que Trump questionou frequentemente.

As audiências de confirmação das escolhas do Gabinete de Trump começaram na terça-feira com uma sessão altamente controversa para o secretário de Defesa indicado, Pete Hegseth. Na quarta-feira, a lista de meia dúzia de audiências adotou um tom muito mais conciliatório, onde as preocupações levantadas pelos senadores eram sobre a conduta do presidente eleito e não dos próprios indicados.

E os senadores democratas deixaram claro que não se iriam opor abertamente a todos os nomeados de Trump, incluindo o seu colega, Rubio. O senador democrata John Hickenlooper, do Colorado, apresentou o candidato indicado para secretário de Energia de Trump, o CEO do fracking, Chris Wright, que também é do Colorado.

Ainda há audiências mais controversas iminentes, incluindo o nomeado por Trump para secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; sua escolha para diretor de inteligência nacional, Tulsi Gabbard; e para o diretor do FBI, Kash Patel – que foi invocado várias vezes pelos democratas durante a audiência de Bondi.

Aqui estão as conclusões da lista de audiências de confirmação de quarta-feira:

Os democratas pressionaram repetidamente Bondi na quarta-feira sobre sua capacidade de enfrentar Trump, que disse ter “direito absoluto” de se envolver em assuntos do Departamento de Justiça e entrou em confronto com seus procuradores-gerais em seu primeiro governo quando eles não cederam aos seus desejos. .

“Preciso saber se você diria ‘não’ ao presidente se lhe pedissem para fazer algo errado, ilegal ou inconstitucional”, disse o senador Dick Durbin, de Illinois, o principal democrata do Comitê Judiciário.

Bondi respondeu atacando o “armamento” do Departamento de Justiça de Biden e disse que não atacaria indevidamente pessoas em investigações criminais como as contra Trump.

“Não vou politizar esse cargo”, disse Bondi sobre ser procurador-geral. “Não visarei pessoas simplesmente por causa de sua filiação política.”

Bondi também prometeu na quarta-feira seguir a política do Departamento de Justiça de limitar os contactos entre a Casa Branca e o Departamento de Justiça.

“Acredito que este Departamento de Justiça deve ser independente e agir de forma independente”, disse ela.

Pressionada sobre se investigaria os funcionários que Trump sugeriu que deveriam ser presos – incluindo o conselheiro especial Jack Smith e a ex-deputada republicana Liz Cheney – Bondi disse que “ninguém seria pré-julgado”.

A senadora democrata Mazie Hirono, do Havaí, pressionou Bondi sobre os comentários que ela fez durante o ciclo eleitoral de 2024 de que “maus” promotores deveriam ser responsabilizados criminalmente.

“Às vezes, ‘ruim’ está nos olhos de quem vê. Só estou perguntando se você consideraria Jack Smith uma dessas pessoas”, disse Hirono. “Que tal Liz Cheney? Que tal Merrick Garland?

“Senador, não vou entrar em hipóteses”, respondeu Bondi. “Ninguém foi pré-julgado, nem ninguém será pré-julgado se eu for confirmado.”

Bondi foi questionada sobre se aceita que Biden tenha vencido as eleições de 2020 – um facto que Trump continua a contestar falsamente depois de ter tentado anular os resultados das eleições de 2020.

Bondi disse aos legisladores na quarta-feira que aceita que Trump perdeu as eleições de 2020, mas afirmou falsamente que “houve uma transição pacífica de poder” naquele ano, ignorando o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA que interrompeu a certificação eleitoral.

“O presidente Biden é o presidente dos Estados Unidos”, disse Bondi. “Ele foi devidamente empossado e é o presidente dos Estados Unidos. Houve uma transição pacífica de poder. O presidente Trump deixou o cargo e foi eleito por maioria esmagadora em 2024.”

Ela também semeou dúvidas sobre a legitimidade dos resultados de 2020, citando o seu trabalho jurídico no terreno naquele ano para a campanha de Trump na Pensilvânia. Trump alegou falsamente que houve fraude massiva no estado e enviou Bondi e outros aliados como Rudy Giuliani para tentar anular os resultados.

“Eu aceito os resultados. Aceito, é claro, que Joe Biden seja o presidente dos Estados Unidos”, disse ela. “Mas o que posso dizer é o que vi em primeira mão quando fui à Pensilvânia como defensor da campanha (2020)… vi muitas coisas lá. Mas eu aceito os resultados? Claro que sim. Concordo com o que aconteceu? Eu vi tanta coisa.”

Bondi também foi questionado sobre indultos para os condenados por crimes relacionados a 6 de janeiro, como Trump sugeriu que fará em alguns casos quando assumir o cargo.

Questionada se ela acredita que “os ataques violentos a policiais deveriam ser perdoados”, Bondi disse que aconselharia o presidente conforme seu trabalho exigir.

“Os indultos, é claro, cabem ao presidente”, disse Bondi. “Mas se me pedirem para analisar esses casos, analisarei cada caso e aconselharei caso a caso, tal como fiz durante toda a minha carreira como procurador.”

Rubio, que é senador há mais de uma década, pode ter recebido a recepção mais calorosa de seus colegas quando apareceu do outro lado do palanque na quarta-feira como o indicado de Trump para liderar o Departamento de Estado.

A senadora de New Hampshire, Jeanne Shaheen, a principal democrata no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que Rubio “tem as habilidades” e está “bem qualificado para servir como secretário de Estado”.

“Acredito que este comité tem a responsabilidade de levar a sua equipa para o terreno e esperamos que nos envie candidatos qualificados, experientes e bem avaliados para considerarmos”, disse ela, salientando a necessidade de confirmar diplomatas de carreira.

Durante as perguntas dos senadores, Rubio manifestou o seu apoio à NATO – bem como à lei bipartidária que co-patrocinou, que estabelece que os EUA não podem retirar-se da aliança sem a aprovação do Senado ou de um acto do Congresso.

“Fui co-patrocinador da lei, por isso é difícil dizer que não apoio uma lei que ajudei a aprovar e que considero um papel importante a ser desempenhado pelo Congresso”, disse Rubio ao Senado Estrangeiro. Comissão de Relações.

Em resposta a questões sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Rubio disse que é “irrealista acreditar” que a Ucrânia pode empurrar as forças russas de volta para onde estavam antes da invasão de 2022 e que a posição oficial dos EUA deveria ser a de que a guerra deveria terminar.

Rubio acrescentou que ele e Trump concordam que a guerra precisa terminar e criticou o governo Biden por não estabelecer um “objetivo final” claro para a guerra.

“O que Vladimir Putin fez é inaceitável, não há dúvida sobre isso, mas esta guerra tem que acabar, e acho que deveria ser a política oficial dos Estados Unidos que queremos vê-la acabar”, disse Rubio.

Enquanto Rubio testemunhava, foi anunciado o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que o presidente do comitê, o senador republicano James Risch, de Idaho, anunciou na sala de audiência.

Rubio deu crédito tanto à administração Biden quanto ao enviado da nova administração Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, pelo acordo. “Ouso dizer que todos os envolvidos merecem crédito pelo cessar-fogo que o presidente acaba de anunciar”, disse Rubio aos senadores.

“Antes de comemorarmos, obviamente, todos nós vamos querer ver como isso funciona”, advertiu Risch.

Ao testemunhar perante o Comité de Inteligência do Senado, Ratcliffe prometeu não politizar o seu trabalho e a inteligência produzida na administração Trump. Ele disse ao comitê que nunca permitiria que “preconceitos políticos ou pessoais atrapalhassem nosso julgamento ou infectassem nossos produtos”.

O senador Mark Warner, da Virgínia, o principal democrata no comité, instou Ratcliffe a tranquilizar os funcionários da inteligência de que eles “não precisam temer represálias por falarem a verdade ao poder”.

O democrata da Virgínia expressou preocupação com os ataques que alguns partidários de Trump fizeram contra a comunidade de inteligência, pedindo a Ratcliffe que se comprometesse a não despedir ou forçar a saída de funcionários da CIA devido às suas opiniões políticas.

“Se lhe pedirem para remover pessoal, para se livrar de indivíduos com base neste tipo de teste político, peço que mantenha o comitê informado sobre esses pedidos”, disse Warner a Ratcliffe.

“Certamente irei”, disse Ratcliffe.

“Acho que meu histórico em termos de falar a verdade ao poder e defender a comunidade de inteligência e seu bom trabalho é muito claro”, acrescentou Ratcliffe.

CNN Priscilla Alvarez, Marshall Cohen, Zachary Cohen, Michael Conte, Jennifer Hansler, Ella Nilsen, Evan Perez, Katelyn Polantz, Hannah Rabinowitz e Manu Raju contribuíram para este relatório.