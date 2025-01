Confira a previsão do tempo para esta terça-feira, 14, em Alagoas

Nesta terça-feira, 14, a previsão para Alagoas é de clima marcado por nebulosidade variável e possibilidades de chuva em várias regiões ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta segunda-feira (13), um alerta de perigo amarelo de chuvas para 95 cidades de Alagoas e um alerta vermelho para outras sete. Os avisos são válidos até às 10h desta terça-feira (14), com possibilidade de renovação. Veja a abaixo a previsão do tempo por região:

Maceió – A capital alagoana terá temperaturas variando entre 23°C e 31°C. A previsão indica nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas nos períodos da tarde e à noite, oq eu deve refrescar o calor do dia.

Agreste – No Agreste, as temperaturas ficarão entre 21°C e 32°C. Pela manhã, haverá variação de nebulosidade, com índices de umidade relativa do ar (UR) entre 55% e 98%. À tarde, existe possibilidade de chuva, acompanhada de ventos moderados vindos do Nordeste.

Baixo São Francisco – A região do Baixo São Francisco terá temperaturas de 23°C a 31°C. A manhã será de variação de nebulosidade, com UR mínima de 60% e máxima de 98%. Durante a tarde, há possibilidade de chuva, com ventos fortes. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva.

Zona da Mata – Na Zona da Mata, os termômetros oscilam entre 22°C e 32°C. A manhã será marcada por variação de nebulosidade, com umidade entre 57% e 98%. Durante a tarde e à noite, há previsão de chuva, acompanhada de ventos moderados do Nordeste. O índice UV também estará no máximo.

Sertão – No Sertão, as temperaturas vão de 21°C a 33°C, com uma manhã que já pode registrar pancadas de chuva. A umidade relativa do ar ficará entre 52% e 99%. Durante a tarde e a noite, há possibilidade de novas pancadas de chuva, com ventos moderados de Nordeste e nebulosidade variável.

Veja a previsão completa aqui.