Confira o resultado final do Curso de Formação para Delegado de Polícia Civil em Alagoas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, nesta quinta-feira (16), o resultado final do curso de formação profissional referente ao concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Civil.

A divulgação foi realizada pela Secretária do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas (SEPLAG/AL), em parceria com a Polícia Civil do Estado de Alagoas e a Escola Superior da Polícia Civil de Alagoas (ESPC/AL).

Mais informações podem ser consultadas diretamente na edição de hoje do Diário Oficial, páginas 51 e 52, clicando aqui.