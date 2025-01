Confira os 10 carros mais vendidos em Alagoas em 2024

Em 2024 o Brasil registrou o maior número de veículos novos vendidos desde 2018. Foram mais de 2,5 milhões de unidades vendidas no país. Em Alagoas os números também foram positivos.

Assim como em São Paulo, o carro mais vendido em Alagoas foi o Volkswagen Polo com 1.494 unidades. A disputa foi boa com a Fiat Strada, o carro mais vendido do Brasil, que aqui ficou em 2º lugar com 1.394 unidades, uma diferença de apenas 100 carros para o Polo.

O SUV mais vendido no ano em Alagoas foi o Chevrolet Tracker com 857 unidades emplacadas e a picape média mais vendida foi a Toyota Hilux com 744 unidades.

Confira abaixo o Top 10 dos modelos mais vendidos no ano passado em Alagoas:

Fonte: FENABRAVE