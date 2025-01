confira os mais vendidos de Maceió em dezembro

Em um mês com recorde de vendas em todo o país, os resultados dos emplacamentos surpreenderam na capital de Alagoas.

Pela primeira vez na história um carro híbrido foi o mais vendido de Maceió. O dono da façanha é o BYD Song que desbancou até mesmo os carros populares para emplacar incríveis 80 unidades no mês de dezembro de 2024 só na capital.

Hyundai HB20 ficou na 2ª posição com 70 unidades emplacadas, VW T-Cross em 3º com 56, Chevrolet Tracker em 4º com 51 e Hyundai Creta com 47 unidades completam o Top 5.

No top 20 dos mais vendidos ainda aparece outro híbrido, o GWM Haval H6 com 35 unidades emplacadas no mês passado.

Confira o TOP 20 dos mais vendidos em Maceió-AL em dezembro de 2024:

Ford Ranger campeã

No segmento de comerciais leves destaque para a Ford Ranger, que pelo 3º mês seguido foi a campeã de vendas, superando Fiat Strada e Toyota Hilux nas vendas em Maceió.

A Ford Ranger emplacou 44 unidades em Maceió, a Fiat Strada 42 unidades e a Toyota Hilux 41 unidades em dezembro. Confira o Top 20:

Vendas Alagoas

Já os números das vendas em todo o estado de Alagoas tem algumas mudanças no ranking de vendas.

Considerando as vendas em todo o estado o carro mais vendido foi o VW Polo com 134 unidades vendidas. O híbrido BYD Song ficou na 2ª posição com incríveis 105 unidades emplacadas, seguido de Chevrolet Tracker com 89, VW T-Cross com 89 e Hyundai HB20 com 83 fecham o Top 5.

Confira o Top 20 dos automóveis mais vendidos em Alagoas em dezembro de 2024:

Já nas vendas de comerciais leves foi a Fiat Strada a mais vendida em Alagoas em dezembro. A picape da Fiat emplacou 142 unidades, seguida de VW Saveiro com 78, Toyota Hilux com 70, Fiat Toro com 68 e Ford Ranger com 63 completam o Top 5.

Confira o Top 20 dos comerciais leves mais vendidos em Alagoas em Dezembro:

Motocicletas sem surpresas

No segmento de motocicletas, nenhuma alteração na liderança absoluta da Honda em Maceió com 5 das 10 motos mais vendidas da capital: CG 160 emplacou 197 unidades seguidos pela Pop 110i, NXR Bros 160 e Honda Biz 125.

Confira o Top 20 das motocicletas mais vendidas em dezembro em Maceió-AL:

Ranking Geral Alagoas

Considerando todos os veículos emplacados em dezembro de 2024 em Alagoas, destaque para o emplacamento das motocicletas. A Honda Pop 110i emplacou inacreditáveis 1.146 unidades, 10 vezes mais que o primeiro veículo no ranking a Fiat Strada que emplacou 142 unidades em dezembro.

A Honda CG foi o segunda veículo mais vendido de Alagoas com 737 unidades, seguida por mais duas motocicletas da Honda: NXR Bros 160 e Biz 125.

Confira o TOP 20:

Dados: FENABRAVE