Confira qual foi o gol mais bonito da 1ª rodada do Campeonato Alagoano

O gol marcado por Afonso, do Penedense, na vitória por 1 a 0 contra o Murici, foi eleito o mais bonito da primeira rodada do Campeonato Alagoano. O lance venceu a votação realizada pelo Balanço Geral Alagoas, da TV Pajuçara/Record, com 71.9% dos votos.

O atacante balançou as redes em grande estilo. Após bela jogada de Vítor Paraíba (ex-CSA) na esquerda, Afonso girou e bateu para o fundo da rede (veja o gol abaixo).

O gol sacramentou a vitória do Penedense no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo. Com o resultado, a equipe lidera o Alagoano junto do CSA – que está na frente por conta do saldo de gols (veja classificação no final da matéria).

Também concorreram ao prêmio os dois primeiros gols do CSA na goleada por 3 a 0 diante do CSE, nesse domingo (12), no Rei Pelé. O primeiro foi marcado por Guilherme Cachoeira, que recebeu um passe diagonal e bateu no canto direito do goleiro. O outro foi a batida de pênalti do meia Brayann. Confira abaixo:

