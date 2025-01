Corpo de mulher de 59 anos é encontrado boiando às margens de Rio Mundaú, em Murici

Um corpo de uma mulher de 59 anos foi encontrado boiando às margens da Lagoa Mundaú, em Murici, no interior de Alagoas, nesta sexta-feira (17).

De acordo com informações iniciais divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas, uma equipe conseguiu localizar a vítima e realizou a retirada do corpo dela de dentro do rio.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os trabalhos de perícia e recolhimento do corpo, respectivamente.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.