Costa Rica: Miguel Herrera estreia contra os Estados Unidos

O técnico mexicano fará sua primeira aparição liderando a Costa Rica contra um rival que não derrotou

MÉXICO — Miguel Herrera foi confirmado como novo treinador do Seleção da Costa Rica com vista ao Copa do Mundo 2026 e seu primeiro teste como técnico da seleção costarriquenha será contra EUA.

A seleção centro-americana disputará um amistoso no dia 22 de janeiro, em Orlando, contra o time Stars and Stripes, rival que Herrera ele não conseguiu vencer nas duas partidas de preparação que disputou quando estava à frente do Seleção Mexicana.

O primeiro jogo que Miguel Herrera liderado antes EUA Foi apresentado no dia 3 de abril de 2014. Nesse jogo, a seleção mexicana teve que superar um placar adverso. A seleção americana foi para o vestiário com vantagem de 2 a 0. No segundo tempo o time tricolor se aproximou com gol de Rafael Márquez aos 49 minutos e Alan Pulido Ele marcou o empate aos 67 minutos.

Miguel Herrera, nomeado diretor técnico da Costa Rica Imago7

A segunda vez que o ‘Piolho’ enfrentou EUA chegou um ano depois, em 16 de abril de 2015. O resultado para Miguel Herrera não foi favorável, uma vez que EUA eles venceram por 2 a 0 México. Os gols dessa partida foram de Jordan Morris e Juan Agudelo. Os avançados do Tri nesse jogo sem equipas europeias foram Eduardo Herrera e Erick ‘Cubo’ Torres.

“O mexicano Miguel Herrerade 56 anos, é o novo treinador do Seleção Costa Rica antes da Copa do Mundo FIFA de 2026″, disse o comunicado do Federação de Futebol da Costa Rica.

“Após um exaustivo processo de seleção que terminou com uma lista final, o Comitê Executivo da FCRF, juntamente com o novo Diretor Desportivo Ignacio Hierro, tomou a decisão de nomear Herrera como estrategista da seleção nacional”, acrescenta o texto.

Agora, o ‘Piolho’ terá que procurar o passe para o Copa do Mundo que será realizado em dois anos México, EUA sim Canadápara poder dirigir sua segunda Copa do Mundo, após dirigir a seleção mexicana no Brasil 2014.

Ignácio Ambriz Foi o candidato que mais ganhou força na primeira instância, porém, na votação do Comitê Executivo, ‘Piojo’ acabou levando vantagem.