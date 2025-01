Costa Rica: Miguel Herrera tem contrato até a Copa do Mundo de 2026

‘Piojo’ Herrera terá Paulo César Wanchope do Tico como parte de sua comissão técnica

MÉXICO — Miguel ‘Piojo’ Herrera Ele viajou na noite desta quinta-feira para Costa Rica contratado para direcionar o representante local ao Copa do Mundo 2026. O exposto foi relatado pelo próprio estrategista mexicano, que ao mesmo tempo confirmou que além de contar com a comissão técnica que sempre o acompanha, será adicionado o bicampeão mundial do Tico. Paulo César Wanchope.

“Estou feliz e grato à federação de Costa Rica e com as pessoas que me contataram. Estou entusiasmado e com toda vontade do mundo de estar no Copa do Mundo do México, EUA sim Canadá”, disse Miguel Herrera antes de viajar para a Costa Rica.

Miguel Herrera Ele retorna a dirigir times de futebol após vários meses sem trabalhar em campo. Ele afirmou que “quando te procuram para seleções e você está tão animado para ir não resta mais nada a não ser ser feliz e saber que está fazendo as coisas bem e que tem que continuar fazendo porque coisas muito boas estão por vir. ”

Miguel Herrera terá Wanchope em sua comissão técnica. ESPN

Ele disse que estava convencido a aceitar esta proposta porque era uma Seleção Nacional importante “da nossa área de Concacaf e sem dúvida ele fez coisas interessantes, além disso há um projeto muito importante e acho que este é um bom momento para fazê-lo.”

Ele acrescentou que há muitos jovens costarriquenhos interessantes com quem trabalhar, além do fato de que começará a ter visões para montar um bom time que possa lutar por uma passagem para a Copa do Mundo.

Ele então negou que dirigir Costa Rica significa uma vingança pessoal, já que ele só se saiu mal na segunda etapa com Xolos de Tijuana.

“Infelizmente não conseguimos fazer o que aquele time merecia, o que o Jorge (Hank) e sua torcida mereciam. Sinto-me muito grato a Apenas, mas faz parte do trabalho. Vamos com muito vigor para poder fazer outros trabalhos em mais um projeto que me entusiasma.”

Considerar Miguel Herrera que há uma grande oportunidade de se qualificar Costa Rica. “A equipe é boa. Uma decisão foi tomada comigo por causa da saída do técnico (Gustavo Alfaro); Ele estava fazendo as coisas muito bem e decidiu ir embora. Vejo o desafio de continuar esse trabalho e fazê-lo muito bem, indo para um Mundo e competir como ele fez Costa Rica”.

Ele disse que está motivado para voltar a dirigir e também porque terá rivais como EUA ao longo do caminho, além do calendário eliminatório que começa este ano, bem como um Taça Ouro.

Finalmente, Miguel Herrera Ele destacou que as oportunidades para os técnicos mexicanos estão se esgotando “devido ao malinchismo que existe em Méxicoporque há muitos preparados e muito bons. Se você vai procurar estrangeiros a decisão é da administração. Não nos resta nada além de continuar trabalhando e nos preparando e mostrar que somos bons quando as oportunidades surgem como agora.”

Miguel Herrera saiu esta noite Costa Rica acompanhado de sua esposa e de seu assistente Álvaro Galindo. Ele retorna ao México no dia 24 por motivos pessoais e retornará imediatamente ao país centro-americano para ficar.