CRB anuncia meia campeão da Libertadores pelo Fluminense

O CRB anunciou na tarde deste sábado (04) mais um reforço para a temporada 2025. O meia Danielzinho, de 28 anos, assinou pré-contrato com o Alvirrubro e deve integrar o elenco regatiano no CT Ninho do Galo.

Danielzinho foi revelado pelo Fluminense, por onde teve duas passagens. Na última delas, ele se sagrou campeão da Libertadores da América, em 2023.

Além do Flu, o meia jogou pelo Atlético Goianiense, onde foi campeão goiano, e pelo Bahia, quando conquistou o título da Copa do Nordeste e de dois estaduais.

Recentemente, Danielzinho atuou pelo Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos, e segundo o site oGol, só disputou três partidas no exterior, sem nenhum gol marcado.