CRB pode ter apenas três titulares remanescentes da temporada 2024; veja atual elenco

Com a provável saída do volante Falcão para o Athletico-PR e a indefinição sobre o lateral-direito Hereda e o atacante Léo Pereira, que não se apresentaram ao Galo nesta quinta-feira, 2, o CRB pode ter neste início de ano apenas três jogadores remanescentes do time titular de 2024: o goleiro Matheus Albino, o meia-atacante Gegê e o atacante Anselmo Ramon.

Hereda e Léo Pereira têm contrato com o clube, mas a direção entende que a dupla pode ser negociada e render algum retorno financeiro, a presença deles no elenco para 2025 não está confirmada.

Titular absoluto até se machucar, Fábio Alemão segue no departamento médico e só deve ficar à disposição no final do primeiro semestre. Polivalente nas laterais, Matheus Ribeiro era reserva no ano passado.

Até o momento, o CRB anunciou oito contratações: Henri, Miranda, Yan Souto, Rhuan, Nathan Melo, Erick Varão, Ronald e Rafinha. Novos reforços deverão ser contratados para repor algumas saídas.

Entre remanescentes do elenco de 2024 e jovens atletas promovidos da base, o atual plantel regatiano tem 32 jogadores. Veja a lista abaixo:

GOLEIRO: 3 jogadores

Matheus Albino

Vitor Caetano

Fabio Henrique (base)

ZAGUEIROS: 8 jogadores

Matheus Mega

Henri (reforço) – de 22 anos, base do Palmeiras, ex-Mirassol

Miranda (reforço) – de 24 anos, base do Vasco, ex-Amazonas

Yan Souto (reforço) – de 23 anos, ex-Goiás, Vitória e Juventude

Fábio Alemão (lesionado)

Heron (lesionado)

Wallace (base)

Darlisson (base)

LATERAIS: 6 jogadores

Matheus Ribeiro

Matheus Pureza (base)

Rhuan (reforço) – de 24 anos, ex-CSA, Água Santa e Vila Nova

Vitinho (lesionado)

Erik (base)

Renzo (contratado para o sub-23, tem 21 anos, é lateral esquerdo, tem passagem pela base do Vitória e Atlético GO)

VOLANTES: 5 jogadores

Baranhas (base)

Rômulo

Nathan Melo (reforço) – de 23 anos, base do Goiás, ex-ABC e Goiás

Erik Varão (reforço) – de 28 anos, ex-ABC e Amazonas

Kallyel

MEIAS: 3 jogadores

Gegê

David Braw

Jonathan (Estava no sub-23, onde fez 8 jogos este ano, e pode ser aproveitado no Alagoano. Tem 22 anos, é meia, ex-Madureira)

ATACANTES: 7 jogadores

Rodriguinho (base)

Ronald (reforço) – de 27 anos, ex-Botafogo, Água Santa e Operário

Vinícius Barata

Anselmo Ramon

Dioran (base)

Rafinha (reforço) – de 24 anos, ex-Ceará e Tombense

Bruno Dentinho

Alagoano de volta à TV Pajuçara – A TV Pajuçara/Record fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) para voltar com as transmissões dos jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas serão transmitidas de forma exclusiva na TV aberta para todo o estado de Alagoas.