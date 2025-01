Criança de 6 anos é queimada por caravela na Praia do Francês

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) prestou atendimento a uma criança de seis anos, que sofreu queimaduras causadas por uma caravela-portuguesa, na tarde desta segunda-feira (13), enquanto se banhava na Praia do Francês, localizada no município de Marechal Deodoro.

A vítima foi atendida pelos guarda-vidas que estavam de serviço no local. A equipe realizou os primeiros socorros, que incluíram a orientação para evitar tocar na área afetada e a limpeza do local com vinagre. Após o atendimento inicial, a criança foi liberada aos cuidados de seus responsáveis, não sendo necessário o encaminhamento para uma unidade de saúde.

Cuidados em caso de ataque