CSA atinge marca histórica após vitória no Campeonato Alagoano

O Centro Sportivo Alagoano (CSA) vive um bom momento defensivo. Ainda que seja cedo, é fato: o Marujo não sabe o que é sofrer gols em uma partida oficial na temporada 2025.

Já são três jogos no ano e o goleiro Georgemy ainda não foi vazado nenhuma vez. Com isso, a marca positiva é a melhor desde 2016 – ano em que o clube deu início a trajetória de acessos seguidos até a Série A.

Desde então, o clube ficou, no máximo, com as duas partidas iniciais sem ver as redes defensivas balançar (confira o levantamento do TNH1 no final da matéria).

O CSA vai tentar manter a escrita no próximo sábado (18), quando recebe o Murici, às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, pela terceira rodada do Alagoano. O time de Higo Magalhães entraria em campo nesta quarta (15), pela 2ª rodada, mas com a desistência do Igaci, o Azulão venceu por W.O.

Confira, abaixo, quando o CSA sofreu o 1º gol em cada temporada: